Otorinolaringoiatria, i massimi esperti mondiali al Congresso nazionale SIO

Forlì, 24 maggio 2019 – Ha già superato il migliaio di iscrizioni l’adesione al 106° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria, che si terrà presso il Palacongressi di Rimini tra il 29 maggio e il 1° giugno 2019. Una vera e propria riunione del ‘gotha’ dei massimi esperti mondiali di Otorinolaringoiatria, organizzata dal prof. Claudio Vicini, direttore del Dipartimento Testa-Collo dell’Ausl Romagna, dell’UO di Otorinolaringoiatria di Forlì e presidente della Società italiana di Otorinolaringoiatria.

“Il Congresso Nazionale – spiega il prof. Vicini – è il vero e più alto punto di incontro non solo per tutti Soci, ma anche per quanti desiderino a qualunque titolo contribuire alla crescita della cultura scientifica e medico-chirurgica del distretto testa-collo. Lo sviluppo, la promozione ma soprattutto la diffusione e la condivisione di questa cultura sono il vero obiettivo dell’evento”.

Durante il congresso verranno affrontate tutte le classiche aree tematiche della disciplina (Audiologia, Vestibologia e Foniatria; Otologia e Neurotologia; Oncologia e Chirurgia Ricostruttiva; Laringologia; Rinologia e Allergologia; Disturbi Respiratori del Sonno; Day Surgery; Nuove Tecnologie).

Tantissimi gli esperti mondiali che parteciperanno alle sessioni, provenienti da Stati Uniti, Egitto, Spagna, Corea, Olanda, Belgio, Francia, Turchia, Gran Bretagna, Singapore, Qatar.