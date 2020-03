Ossigenoterapia iperbarica e necrosi avascolare ossea, incontro all’Accademia di Medicina di Torino Torino, 2 marzo 2020 – L’Accademia di Medicina di Torino organizza per il 10 marzo alle 21 un confronto fra Lidio Maffi e Giuliano Vezzani sul tema “Ossigenoterapia iperbarica e necrosi avascolare ossea”. Si svolgerà nell’aula magna di via Po 18, a Torino. Lidio Maffi spiega come l’ossigeno puro “assunto a pressioni superiori a quelle atmosferiche in speciali ambienti chiamati camere iperbariche stimola il ripristino delle normali funzioni fisiologiche accelerando la guarigione e promuovendo la rivascolarizzazione delle aree ipoperfuse o ischemiche”. Lidio Maffi è Direttore sanitario del Centro di Medicina iperbarica di via Pola a Torino. Giuliano Vezzani è docente al Master di secondo livello in Medicina subacquea iperbarica all’Università di Padova. Li introduce Alessandro Massè, professore di Ortopedia e Traumatologia all’Università di Torino.

