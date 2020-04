Ospedale Sant’Andrea di Roma, casi positivi di Covid-19? Roma, 10 aprile 2020 – “Siamo molto preoccupati per quanto starebbe accadendo all’ospedale Sant’Andrea di Roma – dichiara il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato – Secondo le segnalazioni di alcune fonti certe che per motivi di riservatezza vogliono restare anonime, sarebbero stati riscontrati tre contagi da malattia Coronavirus tra operatori sanitari del reparto di oncologia e personale amministrativo”. Dott. Michel Emi Maritato “Al direttore generale del nosocomio capitolino Assotutela dunque chiede: tutto questo corrisponde al vero? Se si, a cosa sono dovuti i casi registrati? È vero che all’interno del Sant’Andrea si registra una carenza di dispositivi di protezione individuale? Sono assicurate tutte le condizioni di sicurezza per lavoratori e pazienti dell’ospedale? Siamo sicuri che i vertici aziendali riusciranno a fugare tutti i nostri dubbi. Sono necessarie risposte chiare e immediate”. Il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato, è pronto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria tramite gli avvocati di Assotutela.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 10 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...