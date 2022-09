Ospedale S. Martino, un truck di simulazione chirurgica per migliorare velocità e qualità degli interventi

Genova, 16 settembre 2022 – È stato allestito questa mattina, nel piazzale antistante il Palazzo dell’Amministrazione dell’Ospedale Policlinico San Martino, un truck di simulazione chirurgica.

Si tratta di un vero e proprio laboratorio mobile, in cui medici strutturati, studenti e specializzandi hanno potuto esercitarsi e affinare le proprie abilità chirurgiche attraverso l’uso di simulatori ad alta fedeltà. In particolare, è stato possibile eseguire in simulazione interventi di chirurgia generale, ortopedia, ginecologia e urologia, tutti nella più totale sicurezza e con la possibilità di ripetere le procedure.

L’apprendimento in simulazione pratica in ambito chirurgico consente infatti non solo di migliorare la velocità e la qualità dei risultati finali degli interventi chirurgici, ma anche di ridurre, progressivamente, errori dovuti al fattore umano, per una sempre maggiore sicurezza per il paziente.

I simulatori sono inoltre dotati di una innovativa piattaforma che registra i progressi e i risultati degli specializzandi durante tutto il training, offrendo così la possibilità di misurare e analizzare in modo oggettivo le competenze di ciascuno rispetto a degli standard preimpostati.

“La giornata di oggi costituisce una opportunità per visionare e provare dei simulatori in realtà virtuale per la chirurgia laparoscopica di varie specialità. Sarà possibile per chirurghi strutturati e quindi esperti, così come per i medici in formazione (gli specializzandi) verificare la fedeltà di questi importantissimi strumenti. Questi permettono di verificare il livello di preparazione dell’‘apprendista’, dargli sicurezza e metterlo poi in campo senza correre rischi. Esiste l’aspetto dei costi: lo affronteremo insieme con diverse scuole di specialità e non escludiamo finanziamenti di altre istituzioni”, ha dichiarato Marco Frascio, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia Generale ad Indirizzo Funzionale dell’Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.