Ospedale Pederzoli, screening gratuiti per la Giornata mondiale del rene

Peschiera del Garda (VR), 7 marzo 2025 – L’Ospedale Pederzoli celebra la Giornata mondiale del rene 2025 con due appuntamenti itineranti sul territorio che vedranno protagonisti gli specialisti dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi diretta dal prof. Yuri Battaglia.

Dal 2006 la Giornata Mondiale del Rene intende sensibilizzare la popolazione generale e i governi alla consapevolezza delle patologie renali e all’importanza della prevenzione. Negli ultimi anni la Società Italiana di Nefrologia, per mezzo della Fondazione Italiana del Rene, ha contribuito attivamente alla valorizzazione di questa ricorrenza incontrando la popolazione direttamente nelle piazze per offrire semplici informazioni riguardo ai fattori di rischio insieme alla misurazione della pressione arteriosa e a un esame delle urine estemporaneo.

L’insufficienza renale è una patologia comune, insidiosa e trattabile. La sua prevalenza e la spesa sanitaria a essa correlata sono in rapida espansione. “Un semplice controllo della pressione arteriosa ed un esame urine costituiscono un efficace strumento per una diagnosi precoce”, dichiara il prof. Battaglia.

Per questo, l’equipe dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Pederzoli sarà a disposizione della cittadinanza, per uno screening gratuito, a Peschiera del Garda lunedì 10 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, presso il centro civico Gandini in via Suor Maria Laura Mainetti 1; a Castelnuovo del Garda martedì 11 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, presso la sala civica in piazza della Libertà 4.

L’iniziativa è gratuita e promossa dalla Fondazione Italiana del Rene con il patrocinio dei Comuni di Peschiera del Garda e Castelnuovo del Garda.

L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Pederzoli offre, grazie alle più moderne tecniche diagnostiche, terapie mediche delle nefropatie primitive e secondarie, l’assistenza in tutte le fasi evolutive dell’insufficienza renale cronica, il trattamento dialitico cronico fin dalla sua fase iniziale, l’inserimento in lista di attesa per il trapianto renale; coniugando la prevenzione e l’identificazione precoce delle patologie renali con il trattamento conservativo e sostitutivo dell’insufficienza renale cronica attraverso il supporto della ricerca scientifica, in una struttura moderna e all’avanguardia, espressione delle tecnologie più avanzate.