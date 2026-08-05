Ospedale Mauriziano, dott.ssa Staiano nuovo direttore della Gastroenterologia

Dott.ssa Teresa Staiano

Torino, 5 agosto 2026 – La Gastroenterologia rappresenta una delle specialità storicamente più identitarie del Mauriziano. Il legame con la storia dell’ospedale affonda infatti le proprie radici nella figura di Antonio Carle, tra i grandi protagonisti della medicina torinese e dello sviluppo della disciplina nell’Ottocento.

Oggi questa tradizione si rinnova con una professionista che porta in dote un percorso clinico e scientifico maturato in alcuni dei principali centri italiani: Teresa Staiano è il nuovo direttore della Gastroenterologia del Mauriziano e raccoglie il testimone da Rodolfo Rocca che ha guidato la struttura complessa fino alla pensione all’inizio del 2026.

Originaria di Napoli, la dottoressa Staiano si è specializzata in Gastroenterologia con una tesi e una formazione clinica maturate presso uno dei centri di riferimento nazionali dedicato allo studio e alla cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Ha successivamente consolidato la propria esperienza all’Ospedale Infermi di Rimini, per poi proseguire per dieci anni all’Ospedale di Cremona, dove ha sviluppato competenze avanzate nelle procedure endoscopiche e nell’endoscopia interventistica.

Il percorso professionale è proseguito all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con particolare attenzione alla patologia oncologica, biliopancreatica e trapianto epatico, prima di approdare all’Istituto di Candiolo, dove negli ultimi otto anni ha creato e sviluppato un Centro di Endoscopia di terzo livello, ricoprendo il ruolo di responsabile della Gastroenterologia.

“La Gastroenterologia è una disciplina che richiede competenze altamente specialistiche, continuo aggiornamento e una costante aspirazione all’eccellenza clinica e professionale – sottolinea Teresa Staiano – Sono particolarmente onorata di lavorare per il Mauriziano perché rappresenta una delle punte di diamante della sanità piemontese: un ospedale organizzato, ricco di professionalità di altissimo livello, nel quale si può lavorare molto bene sia dal punto di vista clinico sia da quello multidisciplinare. Mi ha colpito anche il connubio tra modernità tecnico-scientifica e tutela del patrimonio storico e artistico che caratterizza questa istituzione, il più antico ospedale di Torino. I miei obiettivi saranno rafforzare la collaborazione con i principali centri nazionali e internazionali, sviluppare ulteriormente l’integrazione con le altre specialità nell’ottica della presa in carico globale del paziente e consolidare il rapporto con la medicina del territorio, affinché il Mauriziano diventi sempre più un punto di riferimento per la gastroenterologia”.

“La nomina della dott.ssa Staiano rappresenta un investimento importante per il futuro della nostra Azienda – dichiara il Direttore Generale Franca Dall’Occo – Accogliamo una professionista di riconosciuta esperienza, che ha costruito percorsi innovativi in ambito gastroenterologico ed endoscopico e che saprà valorizzare una struttura da sempre strategica per il Mauriziano. La sua esperienza, unita alla capacità di lavorare in rete con altre discipline e con il territorio, contribuirà a rafforzare ulteriormente la qualità dell’assistenza e il ruolo dell’ospedale come centro di riferimento regionale”.

Con questa nomina il Mauriziano conferma la volontà di investire su professionalità di elevato profilo per consolidare e sviluppare ulteriormente un’area specialistica che rappresenta una delle eccellenze storiche dell’ospedale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini cure sempre più efficaci, integrate e innovative.