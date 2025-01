Ornella Parolini è il nuovo direttore scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza

Prof.ssa Ornella Parolini

San Giovanni Rotondo, 15 gennaio 2025 – Ornella Parolini, professore ordinario di Biologia Applicata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è il nuovo direttore scientifico dell’IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG), Opera di San Pio da Pietrelcina. Subentra al professor Angelo Luigi Vescovi al quale va il ringraziamento per il proficuo lavoro svolto in questi ultimi 14 anni.

Nativa di Brescia, 61 anni, la professoressa Parolini si è laureata nel 1988 in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Milano, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in Biologie Cellulari e Molecolari all’Università degli Studi di Brescia.

Inizia l’attività di ricerca scientifica presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano per poi passare agli Spedali Civili di Brescia. Successivamente si trasferisce all’estero per un periodo più che decennale. Dapprima svolge il periodo di dottorato (1991-1994) presso il Dipartimento di Immunologia del St. Jude Children Research Hospital di Lauderdale, (Memphis, Tennesse, USA). Mentre dal 1995 al 2002 lavora presso l’Università degli Studi di Vienna, inizialmente come “visiting scientist”, successivamente come responsabile del Laboratorio di Diagnostica Molecolare delle Immunodeficienze Primarie.

Nel 2001 viene nominata direttore del Centro di Ricerca Eugenia Menni (CREM) di Fondazione Poliambulanza, Brescia, dove nasce la ricerca pionieristica sulle cellule staminali derivate dalla placenta umana a termine e l’applicazione di queste nell’ambito della Medicina Rigenerativa.

Molto ricca è anche l’attività di docenza della prof.ssa Parolini. Ha insegnato presso le Università di Brescia, Granada (Spagna), Chengdu (Cina), Riyadh (Arabia Saudita) e Calcutta (India). Dal 2016 è professore ordinario di Biologia Cellulare Applicata presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

“Siamo molto soddisfatti della scelta effettuata – ha dichiarato Gino Gumirato, direttore generale dell’IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – Per la prima volta la ricerca scientifica dell’Ospedale di San Pio sarà guidata da una donna, con un altissimo e riconosciuto profilo professionale e accademico. Con la professoressa Parolini continueremo sul solco tracciato dalle nuove tematiche di afferenza della ricerca scientifica attribuite a Casa Sollievo dal Ministero della Salute nel campo dell’Oncologia, della Neurologia e della Diagnostica”.