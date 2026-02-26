Orgoglio italiano nel mondo: il Bambino Gesù primo ospedale pediatrico d’Europa

Roma, 26 febbraio 2026 – Il Bambino Gesù è stato inserito anche quest’anno nella classifica World’s Best Hospitals, l’elenco dei migliori ospedali al mondo stilato dal 2019 dalla rivista statunitense Newsweek insieme a Statista. In particolare, il Bambino Gesù è il 1° ospedale pediatrico d’Europa e il 6° nel ranking mondiale delle strutture pediatriche specialistiche, unico ospedale pediatrico operante nel sistema sanitario italiano a rientrare tra i primi 30 al mondo. L’Ospedale, non profit e di proprietà della Santa Sede, è parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale.

“Si tratta di un riconoscimento che nasce dal lavoro di squadra quotidiano di tutta la comunità dell’Ospedale: medici, infermieri, operatori sanitari, personale tecnico e amministrativo, ricercatori, volontari e personale religioso che, insieme, si prendono cura dei bambini e delle loro famiglie – dichiara il Presidente dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti – È l’impegno silenzioso di queste donne e di questi uomini in reparto, in laboratorio, negli uffici, nei servizi di accoglienza e di supporto – a rendere possibile un’assistenza altamente specializzata, unita all’attenzione alla dimensione umana e relazionale della cura”.

La classifica World’s Best Hospitals è elaborata combinando un ampio sondaggio internazionale tra professionisti sanitari, dati indipendenti sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei pazienti, e indicatori derivati dalle loro valutazioni e dai risultati clinici riportati. Nell’edizione 2026 sono stati valutati 2.500 ospedali in 32 Paesi, con una sezione dedicata agli ospedali specializzati in 12 aree cliniche, tra le quali la pediatria.

Questo risultato riconosce il percorso di crescita dell’Ospedale, che negli anni ha ottenuto importanti certificazioni internazionali, tra le quali l’accreditamento JCI come Centro Medico Accademico per l’attività di formazione e di ricerca clinica e scientifica. Il Bambino Gesù è oggi il primo centro pediatrico in Europa per numero di affiliazioni alle Reti di riferimento europee per le malattie rare (affiliato a 20 reti su 24) e registra ogni anno quasi 3 milioni di prestazioni ambulatoriali, 100.000 accessi al Pronto Soccorso e oltre 33.000 procedure chirurgiche.

“Essere riconosciuti da Newsweek come primo ospedale pediatrico d’Europa e sesto al mondo è un motivo di gratitudine verso tutte le persone che ogni giorno lavorano nel nostro Ospedale – aggiunge Onesti – Questo risultato è il frutto di una comunità composta da professionalità diverse, che ogni giorno opera con competenza, passione e senso di responsabilità al servizio dei bambini e delle loro famiglie. È un riconoscimento importante che non consideriamo un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare ancora meglio, rafforzando il nostro impegno per una cura sempre più avanzata, equa e attenta alla persona. Continueremo a impegnarci per condividere esperienze e conoscenze nell’ambito del sistema sanitario nazionale e con la comunità internazionale, per offrire a tutti i piccoli pazienti le migliori cure possibili”.

L’Ospedale esprime infine un sentito ringraziamento alle famiglie che ogni giorno affidano i propri figli alle cure del Bambino Gesù, alla Santa Sede per il sostegno e l’orientamento nella missione di cura, al Servizio Sanitario Nazionale e alle istituzioni, alle associazioni e ai tanti benefattori e partner che accompagnano e rendono possibile il lavoro comune a servizio dei bambini e dei ragazzi di tutto il mondo.