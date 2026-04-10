Open Week Salute della Donna, visite gratuite al Gaslini

Genova, 10 aprile 2026 – L’Istituto Giannina Gaslini prende parte all’Open Week 2026 dedicata alla Salute della Donna, organizzata da Fondazione Onda ETS, che si svolgerà dal 22 al 29 aprile. L’Istituto si presenta a questo appuntamento con la prestigiosa riconferma dei 3 Bollini Rosa, il massimo riconoscimento attribuito agli ospedali che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati al genere femminile.

L’obiettivo di questa iniziativa di salute pubblica è promuovere attivamente la prevenzione e la diagnosi precoce, facilitando l’accesso a prestazioni specialistiche d’eccellenza in diversi ambiti.

Calendario dettagliato delle prestazioni e modalità di prenotazione

Le visite sono dedicate alle donne di tutte le fasce d’età. Mercoledì 22 aprile verranno svolte visite endocrinologiche e metaboliche presso il Padiglione 16 (piano terra, corridoio giallo). In mattinata, dalle 10 alle 11.30, la dottoressa Natascia Di Iorgi darà avvio a un ciclo di quattro giornate di visite di densitometrie ossee dedicato a utenti che non hanno mai eseguito tale esame. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, il dottor Nicola Minuto offrirà consulenze specialistiche rivolte a pazienti con diabete gestazionale, mentre nella stessa fascia oraria la dottoressa Flavia Napoli effettuerà visite endocrinologiche finalizzate alla diagnosi delle patologie tiroidee per cittadini con famigliarità. Per tutte le prestazioni è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org.

Giovedì 23 aprile saranno attivati i servizi di supporto psicologico a cura della dottoressa Cristina Venturino presso l’UOSD di Psicologia Clinica (Padiglione 16, primo piano). Dalle 9.00 alle 11.00 saranno disponibili colloqui individuali dedicati a giovani donne affette da malattie rare; l’iniziativa proseguirà con il medesimo orario martedì 28 aprile. Per accedere al servizio è richiesta la prenotazione obbligatoria all’indirizzo psicologia@gaslini.org. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30, proseguiranno inoltre le sessioni di densitometria ossea presso il Padiglione 16 con la dott.ssa Di Iorgi. È richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org.

Venerdì 24 aprile il programma prevede un ulteriore momento di approfondimento clinico e informativo. Dalle ore 14.30 alle 16.00, il dott. Giacomo Tantari effettuerà visite dedicate all’obesità e all’ipercolesterolemia, rivolte a pazienti di età compresa tra i 16 e i 35 anni con famigliarità, presso il Padiglione 16 (piano terra, corridoio giallo). Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org. In parallelo, dalle 15.00 alle 15.45, il prof. Federico Prefumo terrà il webinar aperto a tutti dal titolo “La gravidanza ad alto rischio”, su Webex (https://meet302.webex.com/meet302/j.php?MTID=m0a411ac01720d2e119608f8d2cd20b4d); per la partecipazione non è richiesta prenotazione.

Lunedì 27 e martedì 28 aprile, la dott.ssa Daniela Rebora, insieme al team del Centro Nutrizionale, sarà a disposizione per televisite dietologiche in orario pomeridiano (dalle 14.00 alle 15.00), finalizzate alla definizione di indicazioni nutrizionali personalizzate. Per accedere è necessaria la prenotazione obbligatoria all’indirizzo danielarebora@gaslini.org. Le sessioni di densitometria ossea si concluderanno con gli appuntamenti di lunedì 27 aprile (14.00-16.00) e mercoledì 29 aprile (14.00-15.30). È richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo a mariaaulicino@gaslini.org.