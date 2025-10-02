Open day per la salute mentale: visite gratuite negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto

Chieti, 2 ottobre 2025 – Visite, consulenze e colloqui gratuiti per la salute mentale. Venerdì 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata mondiale dedicata, l’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti aderisce all’(H) Open day promosso da Fondazione Onda Ets, offrendo servizi gratuiti negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto.

L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione a livello nazionale, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e di favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e lo stigma che ancora circondano le malattie della psiche.

“I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine – dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets – Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema”.

La Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa all’iniziativa con le sue unità operative, offrendo diverse opportunità di contatto e supporto ai cittadini.

Le iniziative a Chieti

All’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, la Clinica psichiatrica, con gli specialisti Andrea Miuli e Michele Xynelis, offre tre diverse modalità di consulenza:

Colloqui virtuali sulla piattaforma Zoom, dalle ore 10.00 alle 11.00. È obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0871.358896 o scrivendo a psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it, a cui comunicare la propria E-mail per ricevere il link di accesso.

sulla piattaforma Zoom, dalle ore 10.00 alle 11.00. È obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0871.358896 o scrivendo a psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it, a cui comunicare la propria E-mail per ricevere il link di accesso. Visite psichiatriche in presenza , dalle ore 11.00 alle 14.00, negli ambulatori di Psichiatria (VII livello, corpo A). Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero 0871.358896 o via E-mail a psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it.

, dalle ore 11.00 alle 14.00, negli ambulatori di Psichiatria (VII livello, corpo A). Anche in questo caso è necessaria la prenotazione al numero 0871.358896 o via E-mail a psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it. Consulenze psichiatriche telefoniche, dalle ore 8.30 alle 10.00. Si accede sempre su prenotazione (0871.358896 o psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it), ma il giorno del colloquio sarà necessario chiamare il numero 0871.357989.

A Lanciano

All’ospedale di Lanciano sarà possibile accedere a colloqui telefonici con uno psichiatra o una psicologa dalle ore 10.00 alle 12.00. Non è necessaria la prenotazione: basterà chiamare il numero 0872.706662, che corrisponde alla segreteria del servizio, la quale indirizzerà la chiamata al professionista disponibile.

A Vasto

Anche all’ospedale di Vasto sono previsti colloqui telefonici con uno psichiatra o una psicologa dalle ore 10.00 alle 12.00. L’accesso è libero e non richiede prenotazione. I cittadini potranno chiamare il numero 0873.308407; la segreteria del servizio indirizzerà la chiamata al professionista disponibile in quel momento.

L’elenco completo di tutti i servizi offerti a livello nazionale dalle oltre 140 strutture che aderiscono all’iniziativa è consultabile sul sito www.bollinirosa.it.