Open Day mamma e focus sul melanoma, consulenze gratuite al San Raffaele di Milano

Milano, 12 maggio 2026 – Venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026 l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano apre le porte dell’Aula San Raffaele (Palazzina B, piano zero – Via Olgettina, 60, 20132 Milano (MI)), per due appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico, pensati per promuovere informazione, prevenzione e dialogo diretto con i professionisti dell’Ospedale.

Il primo evento, in programma venerdì 22 maggio, sarà dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alle nuove terapie per il melanoma con la possibilità di accedere a degli screening gratuiti. L’incontro è organizzato dal Comprehensive Cancer Center dell’IRCCS Ospedale San Raffaele nell’ambito del ciclo “Il Cancer Center: Informazione e Salute”.

Il giorno successivo, sabato 23 maggio, si terrà invece l’Open Day Mamma, un’occasione per conoscere il Percorso Nascita dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, incontrare il team multidisciplinare dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia e visitare gli spazi dedicati alla maternità, alle sale travaglio e parto.

Melanoma: prevenzione, diagnosi precoce e nuove terapie

Venerdì 22 maggio, dalle 13.00 alle 15.10, gli ambulatori di Dermatologia, (settore B, piano 1) sono stati messi a disposizione degli screening gratuiti di prevenzione al melanoma rivolti a persone che non abbiano già ricevuto una diagnosi di melanoma e/o che non siano già in cura per questa patologia.

A seguire dalle 16.00 alle 18.30, presso l’Aula San Raffaele (Palazzina B, piano zero – Via Olgettina, 60, 20132 Milano (MI)), il Comprehensive Cancer Center organizza un pomeriggio dedicato alla salute oncologica della pelle, con un focus sul melanoma.

L’iniziativa, gratuita e aperta a pazienti, familiari e cittadini, nasce con l’obiettivo di offrire informazioni chiare e aggiornate sui percorsi di prevenzione e screening, sulle scelte di cura e sulla vita dopo il tumore, creando uno spazio di confronto tra specialisti, associazioni e pubblico.

Nel corso del pomeriggio verranno affrontati diversi aspetti del percorso di prevenzione, diagnosi e cura del melanoma e saranno approfonditi il ruolo della chirurgia e della radioterapia, le prospettive della ricerca clinica e il contributo delle associazioni nel supporto ai pazienti. Il programma prevede anche la testimonianza di una paziente e una tavola rotonda conclusiva, con uno spazio di domande e risposte aperto al pubblico.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il seguente link: https://openday.hsr.it/ev.aspx

Open Day Mamma: un incontro per conoscere il Percorso Nascita del San Raffaele

Sabato 23 maggio, dalle 9.30 alle 12.00, sempre presso l’Aula San Raffaele (Palazzina B, piano zero – Via Olgettina, 60, 20132 Milano (MI)), si terrà l’edizione 2026 dell’Open Day Mamma, un appuntamento gratuito e aperto a tutti per conoscere da vicino il Percorso Nascita dell’Ospedale.

La mattinata sarà dedicata alle future mamme, ai futuri genitori e a tutte le persone interessate a ricevere informazioni sui servizi e sugli spazi dedicati alla nascita. Dopo l’accoglienza e il benvenuto, è prevista la presentazione del team multidisciplinare dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia e del Percorso Nascita, seguita da uno spazio di dialogo con i professionisti.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata agli spazi maternità, alle sale travaglio e alle sale parto.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria entro le ore 23.00 del 22 maggio 2026 tramite il seguente link: https://openday.hsr.it/ev4.aspx