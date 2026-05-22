Oncologia, vaccini e medicina personalizzata: le nuove terapie cambiano la storia delle malattie, ma l’equità resta una sfida

Prof. Stefano Vella

Roma, 22 maggio 2026 – I progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi stanno cambiando la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie, ma la sfida resta trasformare il progresso scientifico in un beneficio realmente accessibile ai pazienti. È quanto emerso nel corso del convegno “Il Valore dell’Innovazione Farmaceutica: personale, etico, sociale ed economico”, che si è svolto lo scorso 20 maggio presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica.

“Negli ultimi venti anni i progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi hanno cambiato la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie. Lo sviluppo di nuove terapie e la loro disponibilità per il Servizio sanitario nazionale comportano investimenti importanti, ma innovazione senza accesso non è innovazione. La sfida è costruire modelli capaci di mantenere sempre le persone al centro”, ha dichiarato Stefano Vella, professore dell’Università di Roma “Tor Vergata” e coordinatore scientifico del convegno.

Nel corso dell’incontro, che ha riunito istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e industria del settore, è stato sottolineato come l’innovazione non rappresenti solo un progresso scientifico e tecnologico, ma anche un valore personale, etico, sociale ed economico.

Tra i temi affrontati nel dibattito i nuovi farmaci oncologici, le terapie anti-infettive, il ruolo dei vaccini nella prevenzione, l’evoluzione della medicina personalizzata e le strategie per garantire equità nell’accesso alle cure e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Dal confronto è emersa la necessità di rafforzare modelli e strumenti in grado di coniugare innovazione, sostenibilità e diritto alla salute, valorizzando il contributo delle istituzioni, della comunità scientifica, delle associazioni dei pazienti e dell’industria per trasformare il progresso scientifico in valore concreto per i cittadini e per il sistema sanitario.