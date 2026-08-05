Oncologia, nuova rete tra ospedale e territorio: “San Luigi” e AslTo3 istituiscono il Dipartimento Interaziendale

Da sin: Giovanni La Valle, Silvia Novello, Davide Minniti

Torino, 5 agosto 2026 – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano e l’AslTo3 rafforzano la collaborazione con l’istituzione del Dipartimento Oncologico Interaziendale, un Dipartimento funzionale interaziendale previsto dai rispettivi nuovi Atti Aziendali e disciplinato da uno specifico accordo tra le due Aziende, approvato dalla Regione Piemonte, che mette in rete le competenze oncologiche ospedaliere e territoriali, valorizzando al tempo stesso il contributo della didattica e della ricerca universitaria. La direzione del Dipartimento è affidata alla professoressa Silvia Novello. La nomina è stata formalizzata d’intesa con l’Università degli Studi di Torino.

Il nuovo Dipartimento nasce in un contesto epidemiologico di grande rilevanza. Secondo i dati del Centro di Prevenzione Oncologica (CPO Piemonte), raccolti attraverso il Registro Tumori Piemonte, nella nostra regione si stimano circa 30.850 nuove diagnosi di tumore ogni anno. Le neoplasie più frequenti sono quelle della mammella, del colon-retto, della prostata e del polmone, confermando la necessità di servizi oncologici sempre più integrati, capaci di accompagnare il paziente dalla prevenzione alla diagnosi, fino alle cure e al follow-up.

Il Dipartimento concorre agli obiettivi indicati dalla Regione Piemonte per la rete oncologica, con lo scopo di contribuire alla riduzione della mortalità per tumore, migliorare la qualità delle cure e della vita dei pazienti, promuovere la prevenzione primaria e secondaria e rafforzare l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale tra tutte le strutture coinvolte nell’assistenza oncologica.

Il nuovo modello organizzativo consolida l’integrazione tra San Luigi e AslTo3, mettendo a sistema assistenza ospedaliera, medicina territoriale, prevenzione, ricerca universitaria e formazione, in linea con gli indirizzi della Rete Oncologica del Piemonte.

La prof.ssa Silvia Novello è tra le maggiori esperte italiane di oncologia toracica. Ordinaria di Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Torino, dirige la struttura complessa a direzione universitaria di Oncologia Medica dell’AOU San Luigi Gonzaga, la Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell’Ateneo torinese ed è presidente di WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe, associazione scientifica internazionale impegnata nella prevenzione e nella tutela delle persone affette da tumore del polmone. La sua attività coniuga assistenza clinica, ricerca scientifica, formazione universitaria e promozione della prevenzione.

“L’obiettivo del nuovo Dipartimento è consolidare e far crescere una rete oncologica nella quale il paziente non percepisca più confini tra ospedale e territorio. Significa condividere competenze, percorsi, ricerca e innovazione affinché ogni persona possa essere accompagnata lungo tutto il percorso di cura, dalla prevenzione alla diagnosi, dalle terapie al follow-up, con un approccio multidisciplinare, trasversale e personalizzato” dichiara Silvia Novello, direttrice del Dipartimento Oncologico Interaziendale.

“L’oncologia rappresenta da decenni uno degli ambiti di maggiore eccellenza del San Luigi, grazie a una tradizione clinica, scientifica e universitaria riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Con questo dipartimento costruiamo insieme all’AslTo3 una rete capace di mettere a sistema competenze, professionalità e percorsi di cura, offrendo ai cittadini un’assistenza sempre più integrata, innovativa e di qualità” dichiara Davide Minniti, Direttore Generale dell’AOU San Luigi Gonzaga.

“Il Dipartimento Oncologico Interaziendale è uno dei progetti più rappresentativi del nuovo Atto Aziendale dell’AslTo3, che ridisegna profondamente l’organizzazione dell’Azienda per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute della popolazione. Insieme al nuovo Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze nel ciclo di vita, che integra anche la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e al nuovo Dipartimento dei Servizi, interpreta una visione fondata sull’integrazione, sulla multidisciplinarietà e sulla costruzione di reti assistenziali sempre più vicine ai cittadini, valorizzando la collaborazione con il San Luigi e con l’Università degli Studi di Torino” afferma Giovanni La Valle, Direttore Generale dell’AslTo3.

“L’Università degli Studi di Torino considera questo Dipartimento un esempio concreto di integrazione tra assistenza, ricerca e didattica. La direzione affidata alla prof.ssa Silvia Novello, figura di riconosciuto profilo scientifico e clinico, rafforza il ruolo delle Aziende ospedaliero-universitarie nello sviluppo dell’innovazione e nella formazione dei professionisti di domani” sottolinea Paola Cassoni, Direttrice della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino.

“La lotta contro i tumori richiede competenze altamente specialistiche, ma soprattutto la capacità di lavorare insieme. Il nuovo Dipartimento Oncologico Interaziendale rappresenta un modello organizzativo che mette davvero il paziente al centro, superando i confini tra ospedale e territorio e integrando assistenza, prevenzione, ricerca e formazione. È questa la direzione che la Regione Piemonte vuole continuare a sostenere: costruire reti sempre più forti tra le aziende sanitarie per garantire ai cittadini percorsi di cura completi, continui e di elevata qualità. La nomina della professoressa Silvia Novello, professionista di riconosciuto valore scientifico e clinico, rappresenta inoltre una garanzia importante per lo sviluppo di questo nuovo progetto”, sottolinea Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte.

La prima riunione del Dipartimento Interaziendale è stata convocata per giovedì 3 settembre dai Direttori Generali delle due aziende sanitarie. In quell’occasione saranno condivisi con tutte le Strutture e i Direttori coinvolti le linee strategiche e operative del nuovo dipartimento.