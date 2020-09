Oncologia medica, 15.000 euro per giovani ricercatori. Bando per il Premio AIACE 2020

Bologna, 8 settembre 2020 – La fondazione AIACE, che opera per il sostegno della ricerca e dei ricercatori in campo oncologico, ha istituito per la prima volta un Premio di 15.000 euro per contribuire al finanziamento di un progetto di ricerca dedicato a un vasto ambito di tipologie oncologiche.

La Fondazione è di recentissima costituzione, grazie all’impegno di persone generose e motivate, e ha come obiettivo fondamentale il finanziamento economico di giovani ricercatori e ricercatrici.

Con questo fine ha già contribuito alla copertura di assegni di ricerca in ambito universitario su progetti attentamente selezionati da una Commissione scientifica costituita da studiosi di prestigiosa competenza scientifica.

Il nostro intento è di diffondere l’opportunità che offre questo Premio a tutta la comunità scientifica per dare un meritato riconoscimento a chi dedica il suo lavoro al progresso della medicina e alla cura della salute.

La Fondazione sarebbe lieta di ricevere molte proposte e si impegna ad aggiungere al Premio per il progetto ritenuto più efficace e innovativo alcune menzioni speciali riservate ai migliori progetti.

La Presidente

Prof.ssa Paola Monari

Di seguito il bando: