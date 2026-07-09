Oncologia, gastroenterologia, dermatologia: da AIFA rimborso di nuove opzioni terapeutiche

Roma, 9 luglio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, nella seduta dell’8 luglio, ha dato il via libera alla rimborsabilità di una nuova molecola, 10 estensioni di indicazione e 1 equivalente.

Nuove molecole

Sarà rimborsato dal SSN l’anticorpo monoclonale Loqtorzi (toripalimab), indicato, in associazione a cisplatino e gemcitabina, per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma nasofaringeo recidivante (non candidabile a chirurgia o radioterapia) o metastatico.

Estensioni di indicazioni terapeutiche

Numerose sono le estensioni di indicazione terapeutica ammesse a rimborsabilità in ambito oncologico ed ematologico. Cabometyx (cabozantinib) sarà rimborsato per i pazienti adulti affetti da tumori neuroendocrini (NET) ben differenziati extra-pancreatici e pancreatici non resecabili o metastatici, progrediti dopo terapie precedenti.

Il CdA ha approvato anche l’estensione di indicazione del medicinale Columvi (glofitamab), per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivante o refrattario non idonei al trapianto di cellule staminali, e per Talzenna (talazoparib), destinato (in combinazione con enzalutamide) al trattamento del cancro della prostata metastatico resistente alla castrazione in pazienti per i quali la chemioterapia non è indicata.

Novità riguardano le malattie immuno-mediate in ambito gastroenterologico e dermatologico. L’anticorpo monoclonale Tremfya (guselkumab) ottiene la rimborsabilità per due nuove indicazioni: il trattamento di pazienti adulti con colite ulcerosa e con malattia di Crohn di grado da moderato a severo. Per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adolescenti a partire dai 12 anni di età candidati alla terapia sistemica, saranno invece rimborsati i farmaci Cibinqo (abrocitinib) e Rinvoq (upadacitinib).

Un’estensione di indicazioni interessa l’antivirale Prevymis (letermovir) (compresse e soluzione per infusione), ora rimborsato per la profilassi del citomegalovirus (CMV) sia in pazienti adulti che pediatrici sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche o a trapianto di rene da donatore sieropositivo.

Sul fronte della terapia del dolore, l’analgesico oppioide Palexia (tapentadolo) a rilascio prolungato sarà rimborsato per il trattamento del dolore cronico severo in bambini di età superiore a 6 anni e adolescenti. Infine, il farmaco equivalente Sugammadex Baxter (sugammadex) sarà rimborsato anche per l’antagonismo del blocco neuromuscolare negli adulti e, per procedure di routine, in ambito pediatrico (dalla nascita fino a 17 anni).

Il CdA ha ammesso alla rimborsabilità anche un farmaco cardiovascolare equivalente, Salativ (nifedipina) per il trattamento di angina pectoris, ipertensione, crisi ipertensive e Sindrome di Reynaud.