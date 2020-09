Oncoematologia pediatrica, primo corso di formazione nazionale AIEOP

Bologna, 25 settembre 2020 – Con le prime due sessioni, dedicate rispettivamente alla leucemia linfoblastica acuta e alla leucemia mieloide acuta, prenderà il via domenica 25 ottobre il corso di formazione triennale in oncoematologia pediatrica promosso da AIEOP (Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica).

A renderlo noto è la stessa società scientifica in concomitanza con la Settimana dell’Oncologia Pediatrica, che andrà avanti fino a domenica prossima, 27 settembre, con una serie di iniziative di sensibilizzazione (tra l’altro, gli edifici delle principali piazze italiane si tingono di oro, il colore della coccarda simbolo dell’oncologia pediatrica).

Si tratta del primo corso di questo tipo organizzato su scala nazionale da AIEOP, la prima associazione al mondo che, oltre a stilare protocolli unitari per il trattamento delle leucemie e dei tumori nell’infanzia, si è occupata di creare una banca dati per la raccolta prospettica di tutti i nuovi casi di tumore del bambino e dell’adolescente e la valutazione e gestione dei protocolli di diagnosi e cura.

Il corso, rivolto principalmente a giovani professionisti sanitari che operano quotidianamente nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica, prevede ogni anno due giornate che coincideranno con la domenica antecedente le Giornate AIEOP e quella antecedente il Congresso Nazionale AIEOP, per un totale di 6 giorni nell’arco dei 3 anni. L’iscrizione si effettua online al link https://www.med3.it/public/it/aieopwebinaroncologia.

La prima giornata è prevista per domenica 25 ottobre, alla vigilia del Congresso Nazionale AIEOP, la cui 45esima edizione si svolgerà dal 25 al 30 dello stesso mese in modalità virtuale a causa dell’emergenza Covid-19. Nonostante la pandemia, AIEOP conferma dunque il suo ininterrotto impegno nel contrasto al cancro infantile. Per ovviare all’impossibilità di riunirsi in presenza, l’associazione si è dotata di una piattaforma digitale attraverso la quale sarà possibile accedere ai live webinar del congresso medico e di quello infermieristico.

Per iscriversi occorre registrarsi attraverso l’apposito sito Internet (www.aieop2020.com) entro e non oltre venerdì 23 ottobre. Tra i macro-temi che saranno affrontati durante il congresso spiccano l’emergenza Coronavirus con le relative implicazioni sui pazienti oncologici, quindi il posizionamento e le prospettive di sviluppo di AIEOP nel contesto europeo e, infine, la terapia genica.