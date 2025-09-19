Oncoematologia pediatrica, oggi 8 bambini su 10 sconfiggono il cancro. Congresso nazionale AIEOP

Roma, 19 settembre 2025 – Cinquant’anni di ricerca, collaborazione e innovazione hanno cambiato radicalmente il volto dell’oncoematologia pediatrica in Italia: oggi, oltre l’80% dei bambini colpiti da tumore guarisce, contro percentuali drammaticamente più basse negli anni ’70. A celebrare questo traguardo e a rilanciare le sfide del futuro è il 50° Congresso Nazionale AIEOP – Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, in programma dal 22 al 24 settembre presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Con una rete di 50 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale, l’AIEOP rappresenta un modello unico che assicura protocolli condivisi e terapie all’avanguardia a ogni paziente. Attraverso il Registro AIEOP, che raccoglie oltre 18 milioni di dati clinici relativi a più di 77.000 bambini e ragazzi (con circa 2.000 nuovi casi ogni anno), l’Associazione è diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale, contribuendo in modo decisivo alla conoscenza epidemiologica e all’innovazione terapeutica.

I progressi raggiunti sono resi possibili dal lavoro integrato di 15 laboratori diagnostici centralizzati, che revisionano circa 4.000 campioni l’anno, e dall’impegno di una comunità scientifica composta da 750 soci attivi in 31 Gruppi di Lavoro, impegnati in ambiti clinici e trasversali che spaziano dalla ricerca alla riabilitazione, dall’assistenza psicosociale al trapianto di midollo.

“Cinquant’anni di impegno e vicinanza a migliaia di bambini e famiglie: oggi celebriamo una storia condivisa, fatta di innovazione, cooperazione e speranza. Siamo orgogliosi della rete costruita, capace di offrire a ogni paziente le migliori cure. ‘50 anni di storia: un futuro da costruire insieme’ significa continuare a investire sul presente per garantire ai nostri bambini la promessa di un domani migliore”, dichiara la dott.ssa Angela Mastronuzzi, Presidente di AIEOP.

Il Congresso, presieduto dal prof. Franco Locatelli, riunisce i maggiori esperti nazionali e internazionali per discutere le innovazioni più recenti in ambito diagnostico, terapeutico e assistenziale, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni di professionisti e ricercatori che porteranno avanti questa missione.