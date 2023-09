Oncoematologia pediatrica, l’intelligenza artificiale mira a rivoluzionare l’approccio clinico

Le applicazioni dell’IA consentiranno una diagnosi più precisa e una migliore assistenza ai bambini malati con la possibilità di fornire terapie personalizzate. Quattro i progetti rivoluzionari che saranno al vaglio della 48esima edizione del Congresso nazionale AIEOP, in programma a Bologna dal 2 al 4 ottobre

Bologna, 30 settembre 2023 – Negli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale ha dimostrato di essere una forza trainante nell’ambito medico, contribuendo a migliorare le diagnosi, le terapie e la comprensione delle malattie. L’oncoematologia pediatrica non è da meno e, grazie alla collaborazione tra centri specializzati e iniziative europee, l’IA sta mostrando il suo potenziale rivoluzionario.

Il 48esimo Congresso Nazionale AIEOP(Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica), in programma da lunedì 2 a mercoledì 4 ottobre all’Hotel Savoia Regency di Bologna, presenterà una sessione dedicata proprio all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in questo campo vitale.

“Anche quest’anno il nostro congresso – dichiara Arcangelo Prete, presidente di AIEOP – porrà l’attenzione su diversi aspetti innovativi della gestione dei pazienti pediatrici con patologie oncoematologiche. Oltre a occuparci di nuovi farmaci e di nuovi approcci terapeutici, affronteremo anche il tema più che mai attuale dell’intelligenza artificiale e di come questa stia entrando concretamente nella gestione quotidiana dei nostri pazienti”.

Dott. Arcangelo Prete

Tra le iniziative più innovative che coinvolgono i centri AIEOP e che saranno illustrate dalla prof.ssa Raffaella Colombatti (Università di Padova) durante il convegno annuale dell’associazione spicca il Progetto DL4H – Deep Learning for Health, che mira a rivoluzionare l’approccio clinico, organizzativo e assistenziale in oncoematologia pediatrica. Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico, il prototipo sviluppato è in grado di estrarre conoscenze utili dai dati clinici e organizzativi. Questo approccio apre nuove strade per una diagnosi più precisa e una migliore assistenza ai bambini affetti da malattie ematologiche e oncologiche.

Si chiama invece UNICA4EU l’iniziativa europea per l’Intelligenza Artificiale contro il Cancro Infantile. Finanziata dall’UE, ha l’obiettivo di mappare l’attuale panorama delle applicazioni dell’IA per il le patologie oncologiche pediatriche, compresi i modelli di cura. Un portale unico sarà creato per ospitare risorse e informazioni sull’oncoematologia pediatrica, consentendo una migliore cooperazione e un utilizzo più ampio delle applicazioni cliniche dell’IA.

Il progetto GENOMED4ALL – Genomica e Medicina Personalizzata, con un budget di ben 9,9 milioni di euro, si concentra poi nello specifico sull’applicazione dell’IA alle malattie emato-oncologiche. Attraverso l’integrazione di dati omici con dati clinici si punta a fornire terapie personalizzate per pazienti con patologie come il Mieloma Multiplo e la Malattia Drepanocitica. Questo approccio innovativo aprirà nuove opportunità per la medicina personalizzata.

A completare il quadro è infine SYNTHEMA – Generazione Sintetica di Dati Ematologici. Questo progetto, finanziato dall’Horizon Europe – il Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027 – con un budget di 6,6 milioni di euro, affronta la sfida della carenza di dati nelle patologie rare ematologiche. L’IA verrà utilizzata in questo caso per creare dati sintetici, simili alla realtà, utili a migliorare la comprensione delle malattie e a supportare la ricerca clinica.

Il convegno annuale di AIEOP, nell’apposita sessione prevista per martedì 3 ottobre, alle ore 8.30, metterà in luce questi progetti pionieristici, dimostrando come l’IA stia rivoluzionando la cura dei bambini affetti da malattie ematologiche e oncologiche. Questo evento è aperto non solo agli addetti ai lavori, ma anche al pubblico generalista interessato a comprendere come l’Intelligenza Artificiale possa contribuire a salvare vite e migliorare la qualità della cura nei bambini.