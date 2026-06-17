Oltre la cornea: a Venezia esperti a confronto su oftalmoplastica e oftalmologia pediatrica

Venezia, 17 giugno 2026 – Una giornata di studi e formazione per un centinaio di professionisti per fare il punto su argomenti di oftalmoplastica, oftalmologia pediatrica, chirurgia ricostruttiva e tecniche protesiche. Venerdì 12 giugno Fondazione Banca degli Occhi ha chiamato a raccolta al Padiglione Rama, a Venezia, alcuni dei massimi esperti a livello veneto e nazionale per il convegno “Aggiornamenti in oftalmoplastica e oftalmologia pediatrica”.

Da tempo, Fondazione organizza eventi formativi finalizzati sia allo scambio di esperienze chirurgiche in laboratorio (open practice), sia alla condivisione di conoscenze (open learning). Quella di venerdì 12 giugno è stata una giornata di approfondimento rivolta a tutto il settore per approfondire un ambito particolare e di grande interesse in oftalmologia, promosso da Fondazione Banca degli Occhi del Veneto ETS e dai Responsabili Scientifici Diego Ponzin e Antonella Franch.

Al centro dell’evento formativo, il trattamento di lesioni, tumori e malfunzionamento legato all’età delle strutture palpebrali, le patologie connesse con l’innervazione della palpebra e le infiammazioni dei dotti naso-lacrimali e del deflusso lacrimale, con esperti come Giuseppe Scarpa, Luigi Caretti, Niccolò Deotto, Elia Franzolin, Francesco Romano, Antonio Giordano Resti e Alessandro Bordati, e ancora Francesca Militello, Mattia Pasti, Dario Surace e Giuliano Stramare.

Un’attenzione particolare è stata data all’utilizzo delle protesi nei casi di enucleazione dell’occhio, ausili di grande impatto cosmetico e psicologico, che si rivelano essenziali nell’ambito della cura e della riabilitazione di tanti pazienti chiamati a recuperare uno stato di salute non solo dal punto di vista clinico ma anche psicologico e relazionale, come ha sottolineato nel suo intervento Enrico Dalpasso, ocularista.

Nella seconda parte dell’evento formativo il focus si è concentrato sui temi dell’oftalmologia pediatrica a partire dalle retinopatie nei bambini nati prematuri, dall’incidenza della miopia in età pediatrica e delle alterazioni oculari nei più piccoli, insieme agli oftalmologi Raffaele Parrozzani, Clorinda Crudeli, Antonio Frattolillo e Maria Elisabetta Zannin, per finire poi con l’utilizzo della membrana amniotica e la chirurgia vitreo-retinica con Mauro Sartore.

Non solo cornea, dunque, in Fondazione Banca degli Occhi. “La nostra realtà è chiamata a misurarsi sempre di più con nuovi ambiti per rispondere alle esigenze di chirurghi oftalmologi, clinici e pazienti, in un ambito che oramai travalica i confini del trapianto” conferma il Presidente Diego Ponzin. La realtà non profit con sede a Venezia, nell’area dell’Ospedale dell’Angelo, tra le prime banche degli occhi europee per numero di tessuti raccolti e distribuiti, è sempre più anche un punto di riferimento per la ricerca a servizio dell’attività clinica.

Ne è un esempio l’utilizzo di patch sclerali esposti durante l’evento formativo da Davide Camposampiero, direttore della Banca degli Occhi: “L’utilizzo della sclera è da sempre un punto importante per noi, coinvolgendo da vicino l’attività della banca, chiamata a distribuire tessuti provenienti da donatore e che conservano un ampio utilizzo in chirurgia ricostruttiva” spiega.

La sclera ricavata dalla donazione di tessuti oculari viene infatti utilizzata per ricostruzioni a seguito di enucleazioni, per chirurgia palpebrale o in caso di traumi ed ulcere, nella chirurgia del glaucoma ed in generale per oculoplastica. Un ulteriore esempio di quando il dono dei tessuti oculari, insieme all’avanzamento delle tecniche cliniche e chirurgiche, resti un obiettivo fondamentale per l’attività di cura.