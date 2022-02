OdG Campania per l’Ucraina: centro raccolta generi di prima necessità e medicinali nella sede dell’Ordine Napoli, 28 febbraio 2022 – Da oggi la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Cappella Vecchia 8-B a Napoli, è centro di raccolta di generi di prima necessità, medicinali, acqua e coperte da destinare, d’intesa con la Croce Rossa, al popolo e ai profughi ucraini. Un’iniziativa concordata con la Fiddoc (Federazione italiana donne commercialiste), con Casagit salute (società di mutuo soccorso dei giornalisti) e con la Consulta delle professioni della Campania.

