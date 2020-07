Obesity Day, consulti gratuiti agli Istituti Clinici Zucchi

Monza, 7 ottobre 2016 – Lunedì 10 ottobre 2016, Obesity Day, giorno dedicato alle persone affette dalla patologia dell’obesità, si terranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 circa, presso l’Aula Didattica degli Istituti Clinici Zucchi di Monza, degli incontri coordinati dal dott. Andrea Formiga, responsabile del C.I.B.O. – Centro Interdisciplinare Bariatria e Obesità – inerenti al tema dell’obesità, delle patologie correlate e alle terapie più innovative oggi disponibili.

Gli esperti saranno a disposizione dei pazienti, offrendo valutazioni specialistiche e colloqui individuali a titolo gratuito. Durante la mattinata l’équipe chirurgica risponderà alle domande e ai dubbi dei pazienti, introducendo i vari tipi di intervento per la chirurgia dell’obesità e le relative problematiche e complicanze. Al pomeriggio, i pazienti potranno consultare gratuitamente le figure del dietista, nutrizionista e psicologo, specialisti del team C.I.B.O., a loro disposizione per delle valutazioni specialistiche attraverso colloqui individuali. L’ingresso è libero.

“Solamente in Italia ci sono 6 milioni di persone – adulti e bambini – che soffrono di obesità e che hanno conseguentemente sviluppato le patologie ad essa correlate come il diabete – spiega il dott. Andrea Formiga – Il 90% dei disturbi alimentari è collegato alla sfera mentale delle persone e a situazioni di depressione, ansia, stress, preoccupazioni sul lavoro o in famiglia; per questo è importante che le persone obese trovino un supporto specialistico. Chi si rivolge al nostro Centro viene inizialmente seguito da uno psicologo con cui poter identificare le cause legate a questo disturbo alimentare patologico”.

fonte: ufficio stampa