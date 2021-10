Obesity Day, 15 buone abitudini per prevenire l’obesità

Milano, 8 ottobre 2021 – Il lockdown e l’abitudine di cucinare a casa piatti elaborati come passatempo, oppure di ordinare a domicilio pasti pronti, generalmente molto calorici sono i fattori che hanno contribuito maggiormente, nel corso della pandemia, all’aumento del numero di casi di obesità che in Italia, tendenzialmente, ogni anno è in crescita.

Recenti studi hanno evidenziato che l’obesità è un fattore di rischio importante per complicanze cardiovascolare anche e soprattutto in caso di ospedalizzazione per contagio da Covid-19. Nonostante ciò si fatica a comprendere i rischi che questa patologia comporta e, conseguentemente, lo stile di vita e le abitudini alimentari non vengono modificati.

Dott.ssa Michela Barichella

Lo spiega la dott.ssa Michela Barichella, responsabile della Nutrizione Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, in occasione dell’Obesity Day che si celebra ogni anno il 10 Ottobre, iniziativa voluta dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI). Per prevenire l’obesità, la dott.ssa Barichella suggerisce, sulla base di evidenze scientifiche,15buone abitudini semplici e applicabili senza apportare grossi cambiamenti alla vita quotidiana: