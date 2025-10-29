Obesità severa e tumore: il Moscati opera con successo 51enne rifiutata da altri ospedali

Avellino, 29 ottobre 2025 – Non trovava una struttura disposta a operarla, a causa del rischio elevatissimo legato alla sua condizione. Affetta da obesità severa (175 kg per 1,47 m di altezza, BMI ≈ 81 kg/m²) e da carcinoma dell’endometrio, una 51enne residente in provincia di Napoli è stata infine accolta e trattata con successo all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata sottoposta a un’isterectomia radicale robot-assistita. E a soli tre giorni dall’intervento, la paziente è stata dimessa in buone condizioni di salute, senza complicanze post-operatorie.

Il caso, tra i più complessi mai affrontati in ambito ginecologico robotico, è stato gestito dai professionisti dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Mario Ardovino, con la collaborazione della Unità operativa Malattie Endocrine, Nutrizione e del Ricambio, di cui è responsabile Anna Luisa Leo, e dagli anestesisti dell’Unità operativa di Terapia Intensiva, diretta da Angelo Storti.

È stata proprio la sinergia tra le diverse équipe a definire un percorso clinico multidisciplinare e personalizzato, indispensabile per garantire la sicurezza della paziente e la riuscita dell’intervento. Prima dell’operazione, la donna ha infatti seguito un protocollo nutrizionale e metabolico intensivo, che ha portato a una riduzione di peso di 12 kg in circa un mese. Questo programma, messo a punto congiuntamente dai reparti coinvolti, ha consentito di ottimizzare le condizioni generali e di ridurre sensibilmente i rischi anestesiologici e chirurgici.

“L’obesità – spiega Ardovino – rappresenta uno dei principali fattori di rischio per il carcinoma dell’endometrio: l’eccesso di tessuto adiposo favorisce una maggiore produzione di estrogeni e uno stato infiammatorio cronico che stimola la proliferazione endometriale. E le donne con obesità grave hanno una probabilità da tre a sette volte superiore rispetto alla popolazione normopeso di sviluppare questa neoplasia”.

L’intervento chirurgico, poi, è stato eseguito con il sistema robotico Da Vinci Xi, piattaforma di chirurgia mininvasiva di ultima generazione che permette una visione tridimensionale ad alta definizione e una precisione millimetrica dei movimenti. Grazie ai bracci robotici, che amplificano i gesti del chirurgo e riducono il tremore fisiologico, è stato possibile operare in condizioni di sicurezza anche su una paziente con obesità patologica estrema, riducendo il trauma operatorio e i tempi di degenza.

“Abbiamo accettato una sfida complessa e l’abbiamo vinta grazie al lavoro di squadra, alla preparazione dei professionisti coinvolti e alle potenzialità della chirurgia robotica – conclude Ardovino – L’intervento dimostra che, con la giusta pianificazione e le tecnologie adeguate, è possibile operare in sicurezza anche pazienti a rischio elevato”.