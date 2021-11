Nutrizione pediatrica, IV Congresso Nazionale all’Università di Chieti

Prof. Francesco Chiarelli

Chieti, 18 novembre 2021 – Il 19 e il 20 novembre 2021, la Clinica Pediatrica di Chieti, diretta dal prof. Francesco Chiarelli, ordinario di Pediatria generale e specialistica all’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, organizza il Congresso Nazionale di Nutrizione Pediatrica, giunto alla IV edizione ed il cui Responsabile Scientifico è la dott.ssa Annalisa Blasetti.

Il Congresso si svolgerà presso l’Auditorium del Rettorato (Campus Universitario di Chieti) venerdì 19 novembre 2021 dalle ore 13.30 e sabato 20 novembre dalle ore 9.00.Saranno due giorni dedicati alla nutrizione in età pediatrica, alla sua importanza nell’accrescimento e alla prevenzione di eventuali malattie correlate. Durante il Congresso Nazionale, si tratteranno i più importanti argomenti che riguardano la nutrizione in età pediatrica con relazioni tenute da esperti nazionali.

“Questo nostro congresso – spiega il prof. Francesco Chiarelli – ha l’obiettivo primario di far emergere l’importanza della nutrizione in età pediatrica. Durante l’evento, infatti, si discuterà del ruolo centrale che l’alimentazione riveste sia durante il fisiologico accrescimento del bambino, sia nella prevenzione di molteplici patologie. Infatti risultano sempre più frequenti i problemi legati all’obesità nei piccoli pazienti, problema che è stato ampliato dal periodo pandemico di Covid-19”.

“Verranno messi in luce programmi di prevenzione per sensibilizzare i genitori e per confrontarsi con Pediatri di libera scelta. Presso la Clinica Pediatrica di Chieti – ricorda infine il prof. Chiarelli che della Clinica Pediatrica è il Direttore – sono attivi ambulatori che permettono ai piccoli pazienti e ai loro familiari di essere guidati durante la diagnosi e seguiti nei programmi di follow-up, per le patologie endocrino-metaboliche e per la nutrizione pediatrica”.