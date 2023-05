Nutrizione, obesità, iperglicemia. Congresso all’Università di Chieti

Chieti, 9 maggio 2023 – Lo stato della ricerca e i suoi aspetti innovativi nel settore della nutrizione saranno al centro del Congresso nazionale sul tema “Nutrizione, Obesità, Iperglicemia, Malattie Croniche Non Trasmissibili: dalla fisiopatologia alla pratica clinica”, in programma il 12 e 13 maggio prossimi presso l’Auditorium del Rettorato, nel Campus universitario di Chieti.

L’evento è stato organizzato dal Corso di Laurea Magistrale in “Scienze dell’Alimentazione e Salute” e dalla Scuola di Specializzazione in “Scienza dell’Alimentazione” dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Responsabile scientifico del simposio è la prof.ssa Ester Vitacolonna, ordinario di Scienze e Tecniche dietetiche applicate presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio”.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali professor Liborio Stuppia, Rettore eletto e Presidente Scuola Medicina e Scienze della Salute dell’Università “Gabriele d’Annunzio”, dal prof. Angelo Cichelli, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in “Scienze dell’Alimentazione e Salute”, dall’Assessore Regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, e dal Direttore Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo, Pierluigi Cosenza.

“L’evento scientifico in programma a Chieti il 12 e 13 maggio prossimi – spiega la prof.ssa Ester Vitacolonna – rappresenta un momento di incontro e confronto fra alcuni tra i maggiori opinion leader di prestigiose Istituzioni sui temi trattati, oltre che illustri docenti della nostra Università. Nel corso delle due giornate di studio saranno affrontati temi fondamentali quali l’influenza della salute nutrizionale e metabolica in gravidanza con le possibili ripercussioni nel corso della vita del nascituro. Sarà affrontata la relazione tra malattie metaboliche e differenze di genere nonché temi rilevanti quali le innovazioni fisiopatologiche, tecnologiche e farmacologiche in nutrizione, obesità e diabete, ma anche inerenti alla sicurezza alimentare, le basi psicobiologiche del comportamento alimentare e la riabilitazione nei disturbi dell’alimentazione”.

“Ampio spazio sarà dato a tematiche innovative in ambito nutrizionale così come la relazione tra scienze omiche e nutrizione (come epigenetica e gravidanza) che sono anche fiore all’occhiello della ricerca condotta nell’Università “d’Annunzio”. Tutti gli argomenti – conclude la prof.ssa Ester Vitacolonna, responsabile scientifico del congresso – saranno affrontati nell’ottica anche della formazione nella continua evoluzione scientifica”.