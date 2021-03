Nuove sfide nella cura delle malattie epatiche. Annual meeting di AISF

Roma, 2 marzo 2021 – Al via dal 3 al 5 marzo, la 3 giorni dell’Annual Meeting AISF, giunto alla sua 53esima edizione, per la prima volta in versione virtual. L’Annual Meeting si aprirà con un doveroso e sentito saluto al prof. Luigi Pagliaro, padre dell’epatologia italiana e internazionale, recentemente scomparso, per poi mantenere la sua struttura tradizionale e vincente caratterizzata da un ampio spazio dedicato alla parte educazionale e di aggiornamento.

Molti i simposi organizzati e dedicati a tematiche di interesse epatologico – Lifestyle and the Liver; Rare Liver Diseases; Liver Transplantation for HCC and non‐HCC tumors – di particolare rilievo per i risvolti clinico-epidemiologici o per le novità in ambito diagnostico e terapeutico.

Inoltre, la parte educazionale sarà arricchita da letture magistrali condotte da esperti nazionali e internazionali quali il prof. Luca Guidotti, Il prof. Jesus Banales e il prof. Paolo Caraceni, a da una innovativa sessione di chiusura in cui sarà riassunto e presentato il “The Best of AISF 2021”.

L’Annual meeting, come sua prerogativa degli ultimi anni, promuove in modo proattivo la partecipazione dei giovani epatologi, permettendo loro di presentare alla comunità scientifica i risultati preliminari della loro attività di ricerca tramite sessioni di comunicazioni orali e poster consultabile online, generando un vivace e formativo confronto fra loro e gli specialisti più esperti.