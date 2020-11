“Nuove idee e tecnologie al servizio della salute collettiva”: l’IRCCS Pascale a Futuro Remoto 2020

Prof. Gerardo Botti

Napoli, 25 novembre 2020 – Come già avvenuto nelle passate edizioni, l’Istituto Pascale il 23 novembre dalle 15.00 alle 16.15 e il 24 novembre dalle 15.30 alle 16.45 in videoconferenza, ha partecipato alla XXXIV manifestazione di Futuro Remoto. Con un video realizzato dai nostri ricercatori è stata trattata la tematica “Nuove idee e tecnologie al servizio della salute collettiva”.

“Dai nostri laboratori – ha dichiarato il Direttore Scientifico prof. Gerardo Botti – abbiamo illustrato le nostre attività e tecnologie. I ricercatori, con un linguaggio semplice, hanno spiegato ai giovani studenti l’importanza della ricerca traslazionale. In videoconferenza c’è stata anche l’interazione con le scuole collegate”.

“È il terzo anno che prendiamo parte alla manifestazione. I giovani rappresentano il futuro – conclude il prof. Botti – e cercheremo sempre di dare il nostro contributo”.

La XXXIV edizione di Futuro Remoto propone un viaggio attraverso le metamorfosi del nostro Pianeta dovute al cambiamento climatico e ai grandi eventi di dimensione ‘planetaria’, come la pandemia da Covid-19.

Futuro Remoto 2020 guarda in avanti, facendo tesoro di un insegnamento che arriva proprio dalla pandemia: il ruolo imprescindibile della ricerca scientifica e tecnologica per il nostro benessere e quello del pianeta, in particolare nel settore biomedicale e delle scienze informatiche.

Hanno preso parte le seguenti strutture e laboratori dell’istituto: SC Immunoregolazione tumorale – SC Bersagli molecolari del microambiente – SC Farmacia Sperimentale – SC Biologia cellulare e bioterapie – SC Modelli preclinici di progressione – SSD sperimentazione animale – Laboratorio di ricerca oncologica di Mercogliano – Laboratorio di ematologia molecolare – SC di oncologia clinica sperimentale uro-ginecologica – SC Anatomia patologica e citopatologia – SC di oncologia clinica sperimentale di senologia.

Di seguito il link al video: https://newportal.istitutotumori.na.it/23-11-2020-xxxiv-manifestazione-di-futuro-remoto-nuove-idee-e-tecnologie-al-servizio-della-salute-collettiva/