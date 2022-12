Nuova unità di proctologia presso l’Istituto di Cura Città di Pavia

Pavia, 28 dicembre 2022 – Diagnostica, chirurgia e riabilitazione sono i tre pilastri sui quali si fonda l’attività della nuova unità operativa semplice di proctologia che verrà inaugurata a gennaio presso l’Istituto di Cura Città di Pavia (Gruppo San Donato). A guidare la nuova unità tre professionisti, chirurghi proctologi, di grande esperienza: il dott. Umberto Favetta (Responsabile del servizio), il dott. Claudio Pagano e il dott. Roberto Picheo.

L’avvio dell’attività in ambito proctologico rappresenta una grande opportunità per i pazienti dell’area pavese che potranno avere accesso alle migliori tecnologie, alle cure più avanzate e ai protocolli più efficaci per il trattamento di disfunzioni in ambito ano-rettale e pelvico, talvolta invalidanti e fortemente impattanti sulla quotidianità e sulla qualità di vita di coloro che ne sono affetti.

“Raccogliamo questa nuova sfida con grande entusiasmo, certi di offrire un servizio importante per il territorio. Abbiamo a disposizione i mezzi necessari, diagnostici e terapeutici, per trattare tutte le patologie anorettali e pelviche, dalle più semplici alle più complesse, prendendoci cura dei pazienti che, con fiducia e senza timore, vorranno affidarsi a noi” affermano i tre specialisti.

Patologie ano-retto-coliche benigne, quali sindrome emorroidaria e prolasso rettale, prolasso pelvico femminile, incontinenza fecale ed urinaria, sindrome funzionale dissinergica ano-rettale e pelvica, sepsi anale e fistole, cisti pilonidale sono le principali e più diffuse patologie, non oncologiche, trattate nella nuova unità operativa.