Numerosi casi Covid nel Lazio, OMCeO Roma: “La situazione non è fuori controllo”

Roma, 28 settembre 2020 – “Non ho la percezione che la situazione nel Lazio sia fuori controllo”. Così il presidente dell’ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, parlando all’agenzia Dire sui tanti casi di Covid-19 nel Lazio che hanno portato Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza, a dire che in questa regione e in Campania “si sta perdendo il controllo”.

Dott. Antonio Magi

“Sicuramente la situazione è da monitorare in maniera molto seria, come in tutte le regioni italiane perché il virus gira in tutto il Paese e non è che è focalizzato o localizzato in determinate regioni – ha puntualizzato Magi – Magari in alcune di queste si fanno più tamponi e quindi si intercettano i positivi asintomatici, anche se dobbiamo intercettare anche quei sintomatici che molto spesso possono sfuggire ai tamponi. Quindi direi che l’Italia deve stare molto attenta, il Lazio e la Campania adesso hanno numeri un po’ più elevati rispetto al passato, ma l’importante è tenere sotto controllo e monitorare”.

(fonte: Agenzia Dire)