Nucleare: la presidente ENEA Mariotti interviene al Meeting di Rimini

Dott.ssa Francesca Mariotti

Rimini, 26 agosto 2025 – La presidente ENEA Francesca Mariotti ha preso parte oggi al Meeting di Rimini intervenendo all’evento “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il Nucleare?” insieme, tra gli altri, al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.

“Per una transizione che sia credibile e fattibile, la scelta non è se credere o meno al nucleare, ma come integrarlo in un mix che includa fonti rinnovabili, reti, accumuli, efficienza, cattura e stoccaggio della CO2. Per passare dalla teoria ai fatti, occorre approvare e implementare la legge delega sul nucleare, svolgere adeguate campagne informative, definire nuovi modelli di finanziamento pubblico-privato, sviluppare competenze e dotarsi di una Autorità indipendente per la sicurezza. In questa roadmap, ENEA potrà svolgere un ruolo sistemico a partire dalle prove sperimentali e di verifica e validazione degli strumenti di progettazione, fino ad arrivare a sistemi di certificazione”, ha dichiarato la presidente nell’ambito dell’evento.