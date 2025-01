Nucleare: alleanza strategica tra EDF, Edison ed ENEA per l’innovazione

L’obiettivo è approfondire tematiche tecnico-scientifiche centrali per l’implementazione e l’utilizzo delle tecnologie degli Small Modular Reactor (SMR) in contesti industriali

Roma, 16 gennaio 2025 – Implementare tecnologie nucleari innovative di piccola taglia, come gli Small Modular Reactor (SMR). È l’obiettivo del Memorandum of Understanding (MoU) siglato da EDF, Edison ed ENEA che si impegnano a collaborare per le applicazioni industriali degli SMR, considerati necessari per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica fissati a livello europeo e per assicurare al contempo la sicurezza del sistema energetico.

In particolare, la collaborazione si focalizzerà sull’analisi dei sistemi termoidraulici e di sicurezza passiva, delle nuove tecnologie, del funzionamento integrale del sistema e dell’opportunità di fornire energia elettrica e calore in modalità cogenerativa per esigenze industriali. L’accordo prevede anche attività di formazione e scambio di know-how tra ricercatori e dottorandi.

“Grazie alla collaborazione con ENEA, uno degli attori italiani di riferimento per la ricerca sul nuovo nucleare, compiamo un ulteriore passo concreto verso l’utilizzo delle nuove tecnologie nucleari a supporto del sistema industriale italiano, mettendo a fattor comune competenze tecniche e scientifiche, esperienza nella gestione di impianti nucleari e visione prospettica”, dichiara Lorenzo Mottura, EVP Strategia, Innovazione, Ricerca & Sviluppo e Digitale di Edison.

“L’accordo con EDF ed Edison rafforzerà il ruolo italiano in Europa nello sviluppo di tecnologie nucleari innovative, con l’obiettivo di supportare la filiera italiana nella penetrazione del mercato europeo degli SMR e di rafforzare la leadership dell’ENEA nel campo delle tecnologie nucleari innovative, dei sistemi passivi, della sperimentazione su larga scala fino ai test integrali”, ha evidenziato Alessandro Dodaro, Direttore del Dipartimento Nucleare dell’ENEA.

“Questa collaborazione è un modo pratico ed efficace per superare le barriere che ostacolano la diffusione dei piccoli reattori modulari in Europa. Sfruttando le nostre competenze e risorse congiunte, ci impegniamo a sviluppare soluzioni innovative che contribuiranno agli obiettivi di neutralità carbonica europei. Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con ENEA ed Edison per consentire un futuro decarbonizzato per l’industria”, ha aggiunto Bernard Salha, Group Chief Technical Officer e Responsabile Ricerca e Sviluppo del Gruppo EDF.