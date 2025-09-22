Notte della Scienza al Bambino Gesù: laboratori aperti e avventure tra DNA, neuroscienze e IA

L’ospedale pediatrico della Santa Sede aderisce all’iniziativa organizzata da Frascati Scienza e promossa dalla Commissione Europea. Il 26 settembre nei Laboratori di Roma-San Paolo esperimenti dal vivo, visite guidate e percorsi interattivi e immersivi per bambini, ragazzi e famiglie

Roma, 22 settembre 2025 – Una notte per esplorare la scienza da vicino: venerdì 26 settembre l’ospedale pediatrico Bambino Gesù apre i Laboratori di ricerca della sede di Roma-San Paolo a bambini, ragazzi e famiglie con esperimenti, visite guidate e attività immersive e interattive. Con questa iniziativa l’ospedale aderisce all’edizione 2025 di LEAF, il progetto che porta la scienza nelle piazze di tutta Italia coordinato dall’Associazione Frascati Scienza nell’ambito della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Le iniziative del Bambino Gesù per un ‘salto’ dentro la scienza

Ricco il programma di iniziative organizzate dall’ospedale per la 20ª edizione della “Notte dei ricercatori”, evento culmine della Settimana della Scienza (20-27 settembre) promossa dalla Commissione Europea. Dalle ore 18:00 alle 23:00 i visitatori potranno sperimentare percorsi immersivi e attività pensate per tutte le età: dal viaggio tridimensionale nelle ossa grazie ai visori 3D ai giochi interattivi sull’intelligenza artificiale a misura di bambino, da un’avvincente guida galattica nel sistema immunitario alla scoperta del microbiota e degli “ospiti invisibili” che vivono in equilibrio con il nostro corpo.

Ci sarà spazio anche per un approfondimento sulla pelle e i suoi segreti, per esperimenti che mostrano come dal laboratorio nasca una nuova terapia e per un viaggio nel mondo delle neuroscienze per capire come il cervello reagisce agli stimoli trasformando le emozioni in strumenti per il benessere dei bambini.

Oltre agli stand tematici torneranno i tour guidati nei laboratori di ricerca, dove ricercatori e ricercatrici accompagneranno i partecipanti alla scoperta degli strumenti e delle tecnologie più avanzate, mostrando da vicino i processi che portano dalle intuizioni scientifiche allo sviluppo di nuove terapie. Non mancheranno, inoltre, le attività dedicate al self-care e alle buone pratiche di salute per bambini e adolescenti, in un intreccio tra scienza, vita quotidiana e creatività.

“Quest’anno abbiamo scelto di raccontare soprattutto progetti di ricerca traslazionale, ovvero quei percorsi che dal laboratorio arrivano direttamente al letto del paziente con ricadute concrete sulle cure pediatriche – sottolinea il prof. Andrea Onetti Muda, Direttore scientifico del Bambino Gesù – Aprire le porte dei nostri laboratori non significa soltanto condividere conoscenza, ma anche mostrare come la scienza possa trasformarsi in strumenti reali di diagnosi e di terapia. È un’occasione preziosa per far comprendere a bambini, ragazzi e famiglie come le scoperte scientifiche possano migliorare la vita dei piccoli pazienti e come, proprio grazie al dialogo con le nuove generazioni, si costruisca un futuro di ricerca sempre più vicino alle esigenze delle persone. Ma c’è anche un altro aspetto: vogliamo che i più giovani vedano da vicino i ricercatori, ascoltino le loro storie, tocchino con mano gli strumenti che utilizzano. È così che può nascere una vocazione, che può crescere la curiosità di un futuro medico o scienziato. La Notte della Ricerca è anche un investimento sulle generazioni che verranno”.

Come partecipare

Anche quest’anno le iscrizioni alle varie attività proposte dall’ospedale sono gestite direttamente da Frascati Scienza tramite il sito web ufficiale. Il programma dettagliato delle iniziative, gli orari e tutte le informazioni per prenotarsi e partecipare sono disponibili a questo link: https://www.frascatiscienza.it/fsapp/visualizza-eventi-tutti/26?&p=3

La Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori

La Settimana della Scienza e la Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici sono promosse dalla Commissione Europea in tutti Paesi dell’Unione con varie iniziative. L’Italia partecipa con diversi progetti, tra cui LEAF – heaL thE plAnet’s Future, prendiamoci cura del futuro del pianeta, coordinato da Frascati Scienza.

LEAF porta le STEAM – Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics – nelle piazze di tutta Italia con l’obiettivo di promuovere l’incontro tra ricercatori e cittadini, specie i più giovani, per mostrare l’impatto del lavoro di ricerca sulla vita quotidiana e favorire lo scambio reciproco.

A questo progetto di diffusione della cultura scientifica – finanziato dal programma HORIZON-MSCA-2023-Citizens-01 dell’Unione Europea – aderiscono oltre 40 enti e istituzioni impegnate nelle diverse branche del sapere scientifico, tra cui l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.