Nodulo tiroideo, primo trattamento ablativo percutaneo al Nuovo Regina Margherita di Roma Roma, 13 novembre 2021 – Effettuato ieri con successo il primo trattamento ablativo percutaneo di un nodulo tiroideo benigno. Questo tipo di trattamento è una nuova tecnica alternativa alla chirurgia tradizionale ed è eseguita in pochi centri a livello nazionale. Un ringraziamento da parte di tutta la ASL Roma 1 al dott. Valerio Pasqualini della equipe della Radiologia Vascolare interventistica, al dott. Guido Assegnati e a tutta l’equipé per il significativo risultato, che valorizza ancora di più il Presidio Nuovo Regina Margherita.

