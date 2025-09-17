Noduli tiroidei a rischio tumore: uno molecola immunitaria sotto la lente della ricerca

Rozzano, 17 settembre 2025 – I noduli alla tiroide sono piccole formazioni benigne o maligne che si sviluppano all’interno della tiroide. I problemi alla tiroide sono tra i disturbi più diffusi a livello globale, specialmente nelle donne.

Esiste una correlazione tra la comparsa di noduli alla tiroide e la molecola del sistema immunitario Pentraxina lunga PTX3, fondamentale nella risposta infiammatoria? Lo studio di ricerca condotto da Damiano Chiari (chirurgo generale in Humanitas Mater Domini e Ricercatore Humanitas University), Barbara Bottazzi (Head of Unit, Cellular and humoral innate immunity lab, Department of Immunology and Inflammation, IRCCS Humanitas Research Hospital), Miriam Cieri (dottoressa dell’U.O. di Anatomia Patologica dell’Istituto Clinico Humanitas) Fabio Grizzi (Head Histology Unit, Department of Immunology and Inflammation, IRCCS Humanitas Research Hospital) e i loro team, vuole rispondere a questa domanda.

L’obiettivo della ricerca è quello di verificare se PTX3 vada ad agire sulla tiroide o se venga prodotto direttamente da questa. È prevista l’analisi del tessuto tiroideo tumorale per rilevare l’eventuale presenza in eccesso di PTX3, localizzandola nel tessuto tiroideo.

La conferma del coinvolgimento di questa componente del sistema immunitario nello sviluppo dei noduli benigni e dei tumori maligni alla tiroide, aprirebbe la strada verso la scoperta di nuovi marcatori prognostici, importanti per identificare precocemente quali noduli tiroidei siano a rischio di trasformarsi in tumore.