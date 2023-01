Nicola Elvassore nuovo direttore scientifico del VIMM

Prof. Nicola Elvassore

Padova, 18 gennaio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, riunitosi sotto la Presidenza del prof. Francesco Pagano, ha deciso di nominare all’unanimità il Principal Investigator del VIMM, Nicola Elvassore come nuovo Direttore Scientifico dell’Istituto.

La decisione è maturata dopo l’accurato percorso di analisi e di visione prospettica compiuto dal Scientific Advisor del VIMM Andrea Ballabio, che a partire dalla sua nomina – avvenuta nel maggio 2022 – ha individuato e tracciato un percorso di posizionamento e di focalizzazione per l’attività di ricerca dell’Istituto.

Professore Ordinario di Ingegneria Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova e PI del VIMM, Nicola Elvassore, 52 anni, ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e il Dottorato di Ricerca in Termodinamica Molecolare presso l’Università di Padova.

Dopo un periodo come visiting scientist presso l’Università della California a Berkeley e successivamente comeFulbright visiting scientist presso Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology, è diventato Assistant Professor e Professore Associato presso l’Università di Padova e poi Professore Ordinario nel 2019.

I suoi interessi di ricerca si concentrano su approcci che integrano i principi dell’ingegneria con la scienza biologica di base per generare modelli umani per lo studio dello sviluppo e delle malattie. Ha ricevuto finanziamenti da diverse istituzioni e fondazioni nazionali e internazionali come Telethon eCaRiPaRo.

Recentemente si è aggiudicato l’ERC Advanced con il progetto ReprOids (2022-2027), con il fine di ingegnerizzare un modello umano del neurosviluppo, partendo da pazienti selezionati attraverso un processo per catturare – finora non rilevati – i fenotipi dello sviluppo neurologico. Ciò sarà ottenuto combinando la riprogrammazione a stati nascenti di pluripotenza con la morfogenesi del neurosviluppo in 3D.

“Desidero ringraziare sentitamente – a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione e di tutti i ricercatori – il prof. Gianpietro Semenzato, che in un periodo molto importante e decisivo per il nostro istituto ha saputo ricoprire l’incarico di Direttore Scientifico con serietà, impegno e dedizione” ha dichiarato Francesco Pagano, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata.

“La scelta di Nicola Elvassore nasce non solo dalla volontà di premiare uno dei tanti e ottimi giovani ricercatori che lavorano al VIMM ma anche di passare da un approccio scientifico orientato alla ricerca clinica a uno più mirato alla ricerca di base”.

Inoltre, vista la grande crescita dell’Istituto e l’evoluzione dei progetti di ricerca della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la necessità di istituire – a fianco del Direttore Scientifico – la figura di Direttore Generale, dando mandato al Presidente e VicePresidente di individuare un profilo idoneo a ricoprire tale ruolo.