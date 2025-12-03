New Space Economy Expoforum 2025: l’INGV protagonista con simulazioni e ricerca satellitare

Con esperienze immersive, seminari, laboratori e due tavoli nella Conferenza Scientifica internazionale l’INGV offre a cittadini, istituzioni, industriali e mondo della ricerca una finestra sul suo crescente ruolo nella nuova economia spaziale

Roma, 3 dicembre 2025 – Dal 10 al 12 dicembre, negli spazi espositivi di Fiera Roma, torna l’appuntamento con New Space Economy Expoforum (NSE), l’evento organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che dal 2019 riunisce annualmente istituzioni, industria, istruzione, comunità scientifica e appassionati per una tre giorni dedicata alle sfide e alle prospettive della nuova economia spaziale.

Con uno stand rinnovato e ampliato e due tavoli nella Conferenza Scientifica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) si conferma tra i protagonisti della manifestazione che, giunta alla sua VII edizione, consolida il proprio ruolo nello scenario internazionale entrando come membro fondatore nella Space Golden League, l’alleanza che riunisce le quattro principali conferenze spaziali europee (Roma, Bruxelles, Monaco e Parigi).

Lo stand INGV nella Exhibition Hall, “Our Planet from Space”, sarà coordinato dal Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV) e presenterà una vetrina delle attività che l’Istituto svolge nello studio dello spazio e nello studio dello spazio dalla Terra: tra queste, monitoraggio ambientale, osservazioni ionosferiche e stratosferiche, servizi operativi di meteorologia spaziale e missioni scientifiche dedicate all’osservazione della Terra attraverso tecnologie satellitari e stratosferiche.

Interagendo direttamente con i ricercatori, i visitatori scopriranno come i dati provenienti dallo spazio possono essere utilizzati per studiare terremoti, vulcani, atmosfera e ambiente, a riprova del legame sempre più stretto tra osservazione spaziale e scienze della Terra.

Presso lo stand INGV a Fiera Roma i visitatori potranno:

vivere un’esperienza unica con la planeterrella, uno dei pochi simulatori al mondo in grado di riprodurre le spettacolari aurore polari all’interno di una stanza buia, per far immergere in uno dei fenomeni più affascinanti del nostro Sistema Solare;

scoprire strumenti innovativi come HERMES e SUN TRACKER, dispositivi che hanno volato nella stratosfera raccogliendo dati scientifici dall’aerospazio;

partecipare a esperimenti interattivi con veri strumenti di laboratorio che mostrano come si calibrano e analizzano i dati satellitari;

approfondire l’importanza dello studio delle nubi vulcaniche per il traffico aereo e l’ambiente e osservare tecniche all’avanguardia per monitorare dallo Spazio il livello del mare e i segnali sismici e vulcanici;

viaggiare alla scoperta del Sistema Solare a bordo di una futuristica astronave grazie alla realtà virtuale.

Non mancheranno giochi educativi e quiz interattivi sullo spazio e le sue meraviglie e sei brevi lezioni divulgative che affronteranno temi di attualità legati all’uso dei dati satellitari e delle tecnologie spaziali per lo studio e la salvaguardia del pianeta, con l’obiettivo di promuovere la cultura spaziale e far conoscere anche ai più giovani le applicazioni concrete della ricerca.

Novità assoluta dell’edizione 2025 della NSE sarà la Conferenza Scientifica internazionale, nuovo pilastro della manifestazione curato direttamente dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Comitato Scientifico NSE, articolata attorno al tema “Shaping the Future – The Future is Not What It Used to Be” con 18 sessioni tematiche illustrate da oltre 100 relatori.

L’INGV interverrà alla Conferenza con due tavoli curati da Salvatore Stramondo, Direttore del Dipartimento Terremoti dell’Istituto, e Fabrizia Buongiorno, Direttrice del Dipartimento Ambiente, a conferma della crescente presenza dell’INGV nell’ecosistema spaziale e nella fornitura di servizi, sia in ambito ambientale che geofisico.

Il primo tavolo, “The Role of Research for Space Economy and Security”, si terrà mercoledì 10 dicembre alle 15.20 e analizzerà ruolo della ricerca per la competitività e la sicurezza del settore spaziale: innovazione tecnologica, space logistics, data services e gestione del traffico spaziale. Il secondo, “Earth Observation: Emerging Trends and Evolutions”, in programma venerdì 12 dicembre alle 11.10, sarà invece dedicato alle evoluzioni dell’osservazione della Terra, dall’integrazione dell’intelligenza artificiale alle costellazioni di piccoli satelliti, fino alla trasformazione dei dati grezzi in informazioni operative e alla collaborazione pubblico-privata.

Tutto il materiale divulgativo prodotto dall’INGV per la NSE 2025 sarà a disposizione del pubblico, oltre che nello stand a Fiera Roma, anche sul sito del COS-INGV e sul portale istituzionale dell’INGV.