Neuroscienze, verso una rete nazionale per ricerca e assistenza neurologica

Roma, 28 ottobre 2025 – In occasione della chiusura del 55° Congresso della Società Italiana di Neurologia (SIN), la Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN), attraverso il presidente Raffaele Lodi, esprime il proprio ringraziamento alla SIN per la preziosa collaborazione e per il contributo determinante al rafforzamento del dialogo tra ricerca scientifica e istituzioni, in particolare nell’ambito dell’Intergruppo Parlamentare per le Neuroscienze e l’Alzheimer.

L’appuntamento di Padova ha confermato l’eccellenza della neurologia italiana e la sua capacità di coniugare innovazione, prevenzione e prossimità assistenziale, temi oggi centrali per affrontare la crescente incidenza delle malattie neurodegenerative e l’impatto che queste patologie hanno sui pazienti, sulle famiglie e sul sistema sanitario nazionale.

La RIN desidera ringraziare il prof. Alessandro Padovani, Past President della SIN, per il contributo decisivo alla nascita dell’Intergruppo Parlamentare; il nuovo Presidente, prof. Mario Zappia, per la guida autorevole e la visione di continuità; e il Presidente eletto, prof. Nicola De Stefano.

Particolarmente significativa la presentazione, durante il Congresso, dell’Expert Panel on Alzheimer’s Disease (EPA), che definisce criteri, percorsi e standard per l’introduzione dei nuovi farmaci anti-Alzheimer – lecanemab e donanemab – un traguardo che apre una nuova fase nella cura e nella gestione della malattia.

“Questo Congresso ha dimostrato quanto la neurologia italiana sia un laboratorio di idee e innovazione, ma anche di responsabilità sociale – dichiara il prof. Raffaele Lodi – La collaborazione con la SIN e con l’Intergruppo Parlamentare per le Neuroscienze e l’Alzheimer è un modello virtuoso di integrazione tra scienza e politica. Insieme stiamo costruendo una strategia nazionale sulle malattie neurodegenerative che metta al centro le persone, la prevenzione e la ricerca traslazionale.”

La Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione rinnova il proprio impegno a lavorare, in sinergia con la nuova governance della SIN e con l’Intergruppo Parlamentare, per promuovere una rete nazionale della ricerca e dell’assistenza neurologica, capace di trasformare i progressi della scienza in politiche sanitarie concrete e inclusive.