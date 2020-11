Neuroscienze, Maurizio Corbetta incluso nella lista degli “Highly Cited Researchers 2020”

Prof. Maurizio Corbetta

Padova, 20 novembre 2020 – Maurizio Corbetta, Professore di Neurologia dell’Università di Padova, Direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, Direttore del Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center e Ricercatore del VIMM, è stato incluso nella lista degli “Highly Cited Researchers 2020”, stilata annualmente e resa nota lo scorso 18 novembre dalla società di data analysis Clarivate, che analizza attraverso esperti bibliometrici e scienziati un’elevatissima mole di dati da ricerche condotte in tutto il mondo.

I nominativi inserito nella classifica sono tratti dalle pubblicazioni che si collocano nell’1% delle migliori per citazioni per campo e anno di pubblicazione nell’indice di citazione Web of Science ™.

In base a questi parametri, Maurizio Corbetta – che nel periodo in esame (2009-2019) ha partecipato a 212 pubblicazioni ed è stato menzionato in oltre 40.400 studi, è risultato uno dei 6.389 ricercatori inclusi nell’indice, che annovera l’1 per mille della comunità scientifica internazionale.

Le ricerche di Maurizio Corbetta spaziano dalle neuroscienze cognitive alla neurologia, analizzando i circuiti cerebrali attraverso varie metodiche di brain imaging. L’obiettivo è comprendere, sia in condizioni comportamentali normali che patologiche, come diverse regioni del cervello si attivano e, scambiandosi informazioni, interagiscono. Una seconda linea di ricerca si propone invece di indagare le conseguenze strutturali e funzionali del cervello in seguito a lesioni focali, quali, ad esempio, ictus e tumori cerebrali.