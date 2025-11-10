Neuroscienze, 400 esperti a Taormina per nuove frontiere di cura

Roma, 10 novembre 2025 – Dalla malattia di Parkinson alle demenze, dalla sclerosi multipla all’epilessia: oltre 400 tra i maggiori esperti italiani di neuroscienze si riuniranno a Taormina il 13 e 14 novembre per il V Meeting Annuale della Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN). Due giornate per fare il punto sulle terapie più innovative e definire strategie comuni che porteranno benefici concreti ai pazienti di tutta Italia.

È la prima volta che l’evento si svolge in Sicilia, grazie all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, unico IRCCS pubblico della regione e centro nazionale per la cura delle gravi neurolesioni acquisite.

A Taormina sono attesi oltre 400 partecipanti da tutta Italia, tra ricercatori, clinici e specialisti. Il programma prevede undici sessioni tematiche: Demenze, Parkinson e Disturbi del Movimento, Sclerosi Multipla, Malattie del Motoneurone, Malattie Cerebrovascolari, Epilessia, Neuro-Oncologia, Malattie Rare, Cefalee e Dolore, Neuroriabilitazione, Disturbi di Coscienza.

Ogni sessione include presentazioni di ricercatori under 40 e Poster Session con premiazione dei migliori contributi. Una sessione speciale sarà dedicata al dialogo con le altre reti IRCCS (Alleanza Contro il Cancro, Cardiologica, Aging, Apparato Muscolo-Scheletrico, Salute dell’Età Evolutiva). Il tema, molto sentito, è l’integrazione di competenze e piattaforme tecnologiche a supporto della ricerca degli stessi IRCCS.

Il Meeting annuale costituisce il momento chiave per definire protocolli comuni di diagnosi e cura, condividere le migliori pratiche cliniche e armonizzare i percorsi terapeutici, assicurando standard elevati e uniformi di assistenza. Inoltre, favorisce lo sviluppo di progetti di ricerca multicentrici che, grazie a casistiche più ampie, producono risultati più solidi e applicabili

“Per il nostro Istituto è un onore ospitare un evento di tale rilievo – dichiara il prof. Angelo Quartarone, Direttore Scientifico dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo – Portare in Sicilia il Meeting della RIN significa riconoscere il valore scientifico e clinico delle realtà del Mezzogiorno, promuovendo un dialogo costruttivo tra i maggiori centri di ricerca nazionali”.

“La Rete RIN è nata con l’obiettivo di fare sistema, condividere risorse, competenze e strategie per affrontare le grandi sfide della neurologia moderna – sottolinea il prof. Raffaele Lodi, Presidente della RIN – Il Meeting di Taormina rappresenta un momento privilegiato di scambio tra centri di eccellenza”.