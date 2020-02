Neurologia: SLA e nuove terapie. Incontro all’Accademia di Medicina dell’Università di Torino Torino, 3 febbraio 2020 – All’Accademia di Medicina, in via Po 18, a Torino, martedì 11 febbraio alle ore 17,30, la Scuola neurologica torinese ci aggiorna su “La SLA: nuove terapie”. Introdotti da Adriano Chiò, Andrea Calvo e Vincenzo Silani spiegano alcune novità relative alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, una patologia invalidante in cui, anche grazie ai risultati raggiunti a Torino, si stanno registrando importanti risultati scientifici. Vincenzo Silani è ordinario di neurologia all’Università di Milano; Andrea Calvo è ricercatore neurologo presso il Centro Regionale Esperto per la SLA di Torino.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 76 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...