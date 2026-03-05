Neurologia pediatrica, IV Congresso regionale a Chieti

Prof. Francesco Chiarelli

Chieti, 5 marzo 2026 – La comunità scientifica pediatrica della Regione Abruzzo si riunirà per un appuntamento che si conferma come il principale momento di incontro e confronto tra gli esperti di Neurologia Pediatrica e i Pediatri Ospedalieri e di Libera Scelta della regione.

L’occasione sarà il IV Congresso Regionale di Neurologia Pediatrica, in programma il 7 marzo 2026, presso l’Auditorium del Rettorato nel Campus di Chieti dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” che vede come Responsabile scientifico il prof. Francesco Chiarelli e Responsabili della segreteria scientifica la prof.ssa Sara Matricardi ed il Dottor Giovanni Prezioso.

Il Congresso è promosso dalla Clinica Pediatrica di Chieti e dal Servizio Regionale di Neurologia Pediatrica di Chieti, realtà di riferimento per la diagnosi e la gestione delle patologie neurologiche dell’età evolutiva, in collaborazione con l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L’iniziativa rappresenta un importante momento di aggiornamento scientifico e di implementazione della rete assistenziale regionale, con l’obiettivo di favorire un dialogo costante tra Ospedale e Territorio.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà la gestione integrata delle malattie neurologiche rare e complesse, dalla diagnosi precoce alla presa in carico multidisciplinare, fino alla continuità assistenziale domiciliare. Particolare attenzione sarà dedicata alle più recenti innovazioni terapeutiche nelle malattie neuromuscolari e nelle encefalopatie dello sviluppo ed epilettiche, ambiti in cui la ricerca scientifica sta offrendo nuove prospettive di cura e miglioramento della qualità di vita.

Novità di quest’anno sarà l’ampliamento del focus sulla neuroriabilitazione, con la partecipazione di esperti che porteranno il contributo di Centri di III livello, illustrando modelli organizzativi e percorsi che integrano ricerca e pratica clinica. Dalla riabilitazione robot-assistita agli approcci farmacologici e riabilitativi integrati, il Congresso offrirà una panoramica aggiornata sulle opportunità terapeutiche oggi disponibili, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo e personalizzato.

Il programma scientifico prevede sessioni dedicate al confronto tra Specialisti e Pediatri del territorio, con spazio alla discussione di casi clinici e alle indicazioni per l’invio allo specialista, nell’ottica di rafforzare la collaborazione tra professionisti e garantire percorsi di cura appropriati e condivisi.

“Anche per il 2026 il Congresso si conferma un appuntamento di riferimento per la Sanità della Regione Abruzzo – dichiara il prof. Francesco Chiarelli, Docente di Pediatria generale e specialistica presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio” e Responsabile scientifico del Congresso – Sarà un’occasione per fare rete, condividere esperienze e costruire insieme un modello di assistenza sempre più efficace e vicino ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie. Il corso – conclude il Professor Chiarelli – è aperto a diverse figure professionali: fisioterapisti, infermieri, infermieri pediatrici, logopedisti, tecnici di neurofisiopatologia, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali e medici chirurghi”.