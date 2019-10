Neonatologia, attivati due Punti di Allattamento Materno al Policlinico San Martino di Genova

Genova, 18 ottobre 2019 – Promuovere e favorire l’allattamento al seno in uno spazio dedicato e confortevole. Con questi presupposti il Dipartimento Ginecologico e Percorso Nascita dell’Ospedale Policlinico San Martino ha istituito e già attivato,presso l’Unità Operativa di Neonatologia, situata al Padiglione 2, due Punti di Allattamento Materno (PAM).

Il PAM è, di fatto, costituito da una stanza ben indicata e segnalata, attrezzata con un fasciatoio, comode poltrone per agevolare gli attacchi al seno e un bagno, senza loghi o spazi pubblicitari e con materiale informativo validato. Un ambiente comodo, pratico e riservato nel quale una mamma può allattare il proprio bambino, pulirlo e cambiarlo.

I Punti di Allattamento Materno, collocati rispettivamente presso l’Ambulatorio e il Nido dell’Unità Operativa di Neonatologia, sono accessibili, in modo alterno, dalle 8.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 8.00, garantendo il presidio dell’intera fascia oraria giornaliera.

La promozione dell’allattamento materno è considerata una priorità di salute pubblica, tale da essere espressamente indicata dall’UNICEF come un diritto nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’istituzione del PAM all’interno di un Punto Nascita così come nella Comunità costituisce, inoltre,non solo un atto semplice, ma anche un segno di una grande civiltà e sensibilità verso le donne che allattano il proprio bambino, oltre a rappresentare un tema, quello del sostegno all’allattamento al seno, promossoanche dalle principali Società Scientifiche Nazionali e Internazionali.

“Il Latte Materno – afferma il dott. Cesare Arioni, Direttore del Dipartimento Ginecologico e Percorso Nascita e dell’Unità Operativa Neonatologia – è l’alimento di inizio vita per tutti i mammiferi, fornisce tutti i nutrienti di cui un neonato ha bisogno ed è l’alimento ideale per il cucciolo d’uomo, è un alimento plastico e dinamico per il corpo e la mente del neonato. L’allattamento al seno rappresenta la modalità di nutrizione più naturale e ottimale in quanto in grado di fornire ai bambini un nutrimento ideale per crescere e svilupparsi, sostenuto dalle principali Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali in quanto apporta numerosi vantaggi per la salute sia fisica che mentale del bambino e della sua mamma”.