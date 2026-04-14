Nel mercato nero della fauna selvatica si annida il germe della prossima pandemia

Teramo, 14 aprile 2026 – Un interessante lavoro pubblicato nei giorni scorsi su Science ha dimostrato che un’elevata percentuale delle specie selvatiche oggetto di commercio, pari al 41%, albergherebbe nel proprio organismo agenti patogeni virali, batterici, fungini e parassitari dotati di comprovata capacità zoonosica. Un allarmante fenomeno, questo, che riguarderebbe in particolare le specie commerciate illegalmente e, soprattutto, gli animali vivi (1).

La prima, fondamentale questione da tenere a mente in un siffatto contesto riguarda le cosiddette “malattie infettive emergenti”, la cui origine comprovata o sospetta sarebbe da ascrivere, in almeno il 70% dei casi, ad uno o più serbatoi animali (2). Le infezioni sostenute da batteri antibiotico-resistenti, acquisibili a loro volta attraverso il contatto con e/o la manipolazione di animali selvatici oggetto di commerci clandestini, costituirebbero un ulteriore elemento meritevole di attenzione.

Prof. Giovanni Di Guardo

Ciò fa il paio con la sempre più pervasiva contaminazione globale ad opera di micro-nanoplastiche (MNP) (3), riguardante in special modo tutte quelle specie animali che occupano una posizione di vertice nell’ambito delle catene trofiche marine e terrestri.

A tal proposito, oltre a una folta gamma di contaminanti ambientali persistenti, le MNP sarebbero in grado di attrarre e concentrare su di sé svariati agenti patogeni quali i protozoi Toxoplasma gondii, Giardia enterica e Cryptosporidium parvum (4), nonché microorganismi antibiotico-resistenti che, grazie al fenomeno del “trasferimento genetico orizzontale”, sarebbero a loro volta capaci di trasmettere i numerosi geni codificanti per l’antimicrobico-resistenza ad altri batteri colonizzanti le MNP (5).

In ultima analisi, la sorveglianza eco-epidemiologica e la prevenzione delle infezioni da agenti zoonosici acquisibili ad opera della fauna selvatica destinata al commercio dovrebbe passare inevitabilmente (ed auspicabilmente!) attraverso una quanto più stretta collaborazione intersettoriale fra Medicina Umana e Medicina Veterinaria.

Facendo tesoro dei memorabili insegnamenti consegnatici dalla drammatica pandemia da Covid-19, un siffatto processo di collaborazione inter-professionale dovrebbe altresì svolgersi nel pieno rispetto del principio/concetto della “One Health”, secondo il quale la salute umana, animale e ambientale risultano strettamente e vicendevolmente interconnesse fra loro.

Historia magistra vitae e, nondimeno, Errare humanum est perseverare autem diabolicum!

Bibliografia citata