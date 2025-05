Navigating the Future in Healthcare  Science 2025: a Pisa il futuro della ricerca medica

Pisa, 29 aprile 2025 – Dal 5 al 7 maggio prossimi l’Università di Pisa e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana organizzano la terza edizione di “Navigating the Future in Healthcare Science” nell’Aula Magna del Polo Fibonacci.

L’evento, nato come iniziativa formativa per i dottorandi dei corsi in Fisiopatologia clinica e Scienze cliniche e traslazionali, si è evoluto in un punto di riferimento per il dibattito sulle nuove frontiere della medicina clinica, traslazionale e di precisione.

Il programma prevede interventi su tematiche di primo piano: medicina cardiovascolare, endocrinologia, oncologia, neuroscienze, chirurgia robotica, microbioma in ottica One Health, sviluppo di tecnologie digitali e intelligenza artificiale applicata alla medicina. Il confronto sarà arricchito dalla partecipazione di esperti accademici, rappresentanti delle aziende sanitarie e del settore biofarmaceutico, con sessioni dedicate anche alle prospettive di carriera e alla cooperazione internazionale nella ricerca.

Il convegno è ad accesso libero. Responsabili scientifici: Luca Bruschini e Mauro Pistello, con la collaborazione di Ugo Faraguna e Michela Ferrucci.