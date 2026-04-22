Nasce il primo protocollo italiano per l’esame della placenta. L’ISS pubblica le raccomandazioni ufficiali

Pisa, 22 aprile 2026 – Per la prima volta in Italia, l’Istituto Superiore di Sanità, per conto del Ministero della Salute ha pubblicato delle raccomandazioni inter-societarie (società scientifiche degli ostetrici-ginecologi, degli anatomo-patologi, dei medici Legali) sulla diagnostica anatomo-clinica della placenta (Rbpca-Raccomandazioni buone pratiche clinico-assistenziali), di cui il revisore nazionale anatomo-patologo è stato Vincenzo Nardini (direttore dell’Unità operativa di Anatomia patologica 2 dell’Aou pisana).

“Tale enorme lavoro – spiega Nardini – è stato concepito con l’obiettivo di fornire un indirizzo univoco per tutti gli operatori sanitari e i medici specialisti impegnati in un settore così delicato come quello della gestione della gravidanza, poiché la diagnostica anatomo-clinica della placenta rappresenta uno strumento unico, fondamentale, per la comprensione dell’andamento della gravidanza (e quindi anche degli esiti sfavorevoli), per la gestione clinica del neonato e per la pianificazione delle gravidanze successive. Pertanto, la redazione di precise Raccomandazioni condivise tra le società scientifiche nazionali rappresentative delle varie figure professionali, permette di erogare una qualità diagnostica e sanitaria di alto livello e omogenea sul territorio nazionale, sia nell’ottica di una diagnostica sempre più precisa sia in ottica di gestione del rischio clinico e del contenzioso”.

Vincenzo Nardini da anni fa parte della segreteria organizzativa del Gruppo di studio Apefa (Anatomia patologica dell’embrione, feto ed annessi) della società scientifica Siapec (Società italiana di anatomia patologica e citologia diagnostica) in quanto il suo gruppo, con la collega Maria Elena Filice, da decenni ha coltivato tale settore con i colleghi ostetrico-ginecologi e neonatologi di Aou pisana.

Questo elevato expertise ha portato all’organizzazione, da parte Sergio Abate (direttore Unità operativa di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Livorno dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest) insieme a Nardini, di un recente convegno a Livorno sul tema, finalizzato alla presentazione di tali Raccomandazioni e di casi clinici emblematici, alla presenza dei massimi esperti nazionali sulla placenta.

Le RBPCA sulla diagnostica anatomo-clinica della placenta sono pubblicate sul sito dell’ISS: https://www.iss.it/web/guest/ricerca?categoryId=10608810