Nasce EAESS: l’Europa inaugura la nuova era della chirurgia vertebrale mininvasiva

Prof. Ghassan Elgeadi

Madrid, 7 maggio 2025 – Nella chirurgia vertebrale in Europa viene posta un’altra pietra miliare con l’istituzione della European Association of Endoscopic Spine Surgery (EAESS), un’associazione creata con lo scopo di promuovere lo sviluppo di questa disciplina al servizio dei pazienti e di ottimizzare le tecniche di chirurgia mininvasiva in tutto il continente.

Promossa dal famoso traumatologo spagnolo, il prof. dott. Ghassan Elgeadi, l’EAESS è sorta come piattaforma di riferimento europea che permette a specialisti, ricercatori, istituzioni sanitarie e leader dell’industria di relazionarsi per promuovere eccellenza, formazione e innovazione nella chirurgia vertebrale endoscopica.

Verso una medicina più avanzata, collaborativa e centrata sul paziente

L’EAESS si impegna per offrire vantaggi reali sia ai medici – in chirurgia ortopedica, traumatologia e chirurgia generale – sia ovviamente ai pazienti. Alcuni dei suoi servizi comprendono:

Creazione di una comunità di professionisti che promuove lo scambio di conoscenze in materia e la collaborazione in Europa.

Organizzazione di programmi di formazione, workshop e webinar accessibili per un continuo sviluppo professionale.

Impulso all’innovazione con l’istituzione di partnership con università, centri medici e leader per le tecnologie.

Sviluppo e condivisione di linee guida pratiche sulla base dei più recenti risultati scientifici.

Secondo il suo Presidente, il dott. Elgeadi: “La nostra missione è assicurare che questi vantaggi vadano a beneficio del maggior numero possibile di persone che ne hanno bisogno. Attraverso la formazione dei chirurghi e collaborando con innovatori, stiamo portando il futuro della chirurgia vertebrale nel presente”.

L’associazione si è posta l’obiettivo di diventare il motore trasformazionale della chirurgia vertebrale endoscopica in Europa. Il focus iniziale sarà rivolto verso la creazione di alleanze strategiche, l’aggregazione di talenti specializzati e la costruzione di un network di collaborazioni per accelerare il progresso clinico su tutto il territorio europeo.

A Madrid avrà presto luogo la presentazione ufficiale di EAESS che riunirà rappresentanti di istituzioni sanitarie europee e specialisti di massimo livello per far conoscere iniziative chiave, progressi clinici e programmi di formazione studiati per questa nuova tappa nella medicina.

Un invito aperto a partecipare al cambiamento

L’European Association of Endoscopic Spine Surgery invita tutti gli specialisti e i ricercatori in chirurgia vertebrale a partecipare all’iniziativa. Essa mira inoltre a creare partnership con società scientifiche, università e produttori di tecnologie medicali per portare avanti insieme il progresso clinico.