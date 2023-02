Minacce sanitarie emergenti, come individuare contromisure efficaci. Operativa da oggi la rete di laboratori HERA

Bruxelles, 1 febbraio 2023 – L’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) sta istituendo una rete di laboratori che diventa operativa oggi. La rete, denominata DURABLE, è finanziata con 25 milioni di € nell’ambito del programma EU4Health. Fornirà informazioni scientifiche rapide e di alta qualità per sostenere l’UE nella preparazione e nella risposta alle minacce sanitarie transfrontaliere e nella valutazione dell’impatto delle contromisure mediche.

DURABLE sarà coordinata dall’Institut Pasteur e comprenderà diciotto laboratori di alto livello all’interno dell’UE. Contribuirà a un’analisi e un’individuazione rapide, complete ed efficaci degli agenti patogeni e a una loro migliore caratterizzazione; ciò aiuterà a individuare, sviluppare e acquistare contromisure mediche adeguate. DURABLE integrerà le reti esistenti, comprese quelle coordinate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, per affrontare le sfide future.

La Commissaria per la Salute e la Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha dichiarato: “Quando emergono minacce per la salute, è fondamentale agire rapidamente per ridurre il rischio di epidemie e proteggere i nostri cittadini. La rete di laboratori HERA rafforzerà la capacità dell’UE di raccogliere e condividere dati, di valutare meglio le minacce sanitarie emergenti e di individuare contromisure mediche efficaci, migliorando al contempo la collaborazione a livello europeo e mondiale. La sua entrata in funzione segna un passo importante nel lavoro dell’Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, allo scopo di garantire che l’UE sia meglio preparata ad affrontare le sfide sanitarie future”.

DURABLE promuoverà lo scambio di dati e orienterà il processo decisionale a livello mondiale. Ciò sosterrà i paesi nei loro sforzi per raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3 su salute e benessere e altri traguardi e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alla salute.