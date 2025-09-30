Mille esperti a congresso per il futuro della neonatologia italiana

Chieti, 30 settembre 2025 – Si terrà in Abruzzo, presso il Centro Congressi di Montesilvano, l’appuntamento più importante della Società Italiana di Neonatologia. Dal 6 all’8 ottobre prossimi, infatti, il XXXI Congresso Nazionale della SIN radunerà nella cittadina adriatica docenti universitari, medici ed esperti del settore provenienti da tutta Italia.

Parallelamente, si svolgerà il VII Congresso nazionale della Società Italiana di Neonatologia Infermieristica. Per questo doppio evento sono previsti circa mille congressisti, il che ha richiesto uno sforzo organizzativo non indifferente, coinvolgendo l’utilizzo non solo del Centro Congressi ma anche di numerose sale dei vicini hotel di Montesilvano, che, da parte loro, garantiranno accoglienza e ospitalità ai tanti partecipanti.

Prof. Diego Gazzolo

La cerimonia inaugurale è prevista il 7 ottobre, alle 11.50, presso la Sala Abruzzo, col saluto del Presidente della SIN, il professor Massimo Agosti, e di numerose autorità accademiche e civili.

“È motivo di orgoglio – spiega il prof. Diego Gazzolo, docente di Pediatria Generale e Specialistica presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento della “d’Annunzio” – esser riusciti a portare qui in Abruzzo dopo circa 25 anni questo grande evento nazionale. Ringrazio il presidente della Società Italiana di Neonatologia, il carissimo prof. Massimo Agosti e il Past President, dott. Lugi Orfeo, che hanno accolto e supportato la nostra richiesta organizzativa avviata e portata avanti fino allo scorso anno in qualità di Presidente SIN Abruzzo Molise”.

“Un grazie particolare lo devo, e lo deve l’intero Abruzzo, al Rettore del nostro Ateneo, il prof. Liborio Stuppia, che, con lungimiranza e tenacia, ha saputo tesser accordi col territorio, in particolare con Montesilvano, facendo sì che un evento di tale prestigio oltre che di tali dimensioni potesse esser accolto qui senza problemi e con l’entusiasmo di tanti partecipanti”, aggiunge Gazzolo.

“Conclusa questa complessa e appassionante fase organizzativa che ha coinvolto i rappresentanti dei reparti di Terapia Intensiva e Neonatologia regionali – annuncia il prof. Gazzolo – ora potremo vivere le nostre intense giornate congressuali che favoriranno incontri e confronti all’interno della SIN ma, soprattutto, consentiranno a tutti i congressisti un complessivo aggiornamento sulle scoperte scientifiche e sulle le nuove metodiche relative alla neonatologia”.