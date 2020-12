Mieloma Multiplo, nasce la SOHO School per i giovani ematologi

Giovanni Martinelli e Claudio Cerchione

Meldola, 7 dicembre 2020 – Un momento formativo per approfondire, scambiare conoscenze ed esperienze, focalizzato esclusivamente su una tra le più complesse patologie onco-ematologiche: il mieloma multiplo.

È la School of Multiple Myeloma, l’innovativa esperienza culturale rivolta a giovani medici ematologi organizzata dalla società SOHO Italy e promossa dall’IRST “Dino Amadori” IRCCS che si terrà in modalità virtuale dal 15 al 17 dicembre. I giovani partecipanti, una ventina, sono stati selezionati sulla base dei lavori sottomessi ad Hematology Reports, rivista ufficiale della società scientifica, che pubblicherà anche gli atti dell’evento.

“La Scuola – spiega Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico IRST IRCCS e co-Presidente SOHO Italye SOHO School – ha l’obiettivo di delineare il presente e futuro del trattamento e delle ricerche su questa patologia; vogliamo dare vita ad una vera e propria ‘cantera’ che metta a confronto esperti di valore internazionale con alcuni promettenti medici-ricercatori under40, con l’obiettivo di creare e condividere nuovi progetti a favore dei pazienti”.

Aggiunge il dott. Claudio Cerchione, medico ematologo IRST IRCCS, co-Presidente SOHO Italy e fondatore della SOHO Italy School of Multiple Mieloma: “Fino a qualche anno fa la prognosi del mieloma era davvero infausta, poche erano le terapie e di scarsa efficacia: oggi, grazie ai grandi progressi della ricerca, finalmente si aprono nuove frontiere e maggiori speranze; ciò non soltanto grazie a migliori opportunità terapeutiche ma anche a caratterizzazioni molecolari avanzate e programmi di cura personalizzati che ci permettono di affrontare questa patologia così come avviene in altri tumori onco-ematologici. La Scuola nasce per dare una spinta ulteriore in questa direzione permettendo di creare un gruppo misto di giovani ed esperti provenienti da tutto il mondo che avranno l’opportunità di confrontarsi e condividere le evidenze scientifiche ed i risultati delle proprie ricerche”.

Oltre al Prof. Martinelli e al Dr. Cerchione, fanno parte della Presidenza dell’evento Kenneth Anderson (Dana-Farber Cancer Institute), Maria Victoria Mateos (Hospital Universitario de Salamanca) ed Hans Lee (The University of Texas MD Anderson Cancer), tra i più autorevoli esperti internazionali.

L’esperienza e i risultati raggiunti saranno presentati alla conferenza dell’American Society of Hematology (ASH) 2020, il congresso più importante al mondo in ambito ematologico.

Attraverso la SOHO Italy e le numerose iniziative messe in campo, IRST “Dino Amadori” IRCCS si conferma centro dove è massimo l’impegno nella cura tramite numerosi protocolli di ricerca e nella diagnosi del mieloma multiplo e delle gammopatie monoclonali (MGUS), grazie al consolidato gruppo di professionisti composto dalle dr.sse Sonia Ronconi e Michela Ceccolini (oltre al già citato dott. Cerchione) che opera all’interno della Struttura Semplice Ematologia e Trapianti CSE, diretta dal dr. Gerardo Musuraca.

La SOHO Italy School of Multiple Mieloma si terrà via web. Più info https://www.sohoitaly.it/school-multiple-myeloma/ o via mail a info@sohoitaly.it