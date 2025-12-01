Midollo osseo, la Regione Lazio potenzia la rete dei donatori: tre nuovi centri a Roma

Roma, 1 dicembre 2025 – Questa mattina, all’interno del Salone del Commendatore a Borgo Santo Spirito a Roma, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Roccaha illustrato il lavoro e l’organizzazione dei nuovi centri di reclutamento per la donazione del midollo osseo, attivi da settembre all’interno di tre ospedali della Capitale: San Filippo Neri, Santo Spirito e Sant’Andrea.

Alla conferenza stampa erano presenti Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 1, Francesca Milito, Direttore Generale Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, Paola Grammatico – IBMDR Registro Regionale del Lazio, Giulio Corradi Presidente ADMO Lazio, Edy Palazzi, Vice Presidente V Commissione Consiliare Permanente Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo Consiglio Regionale Lazio, Giorgio Simeoni, Presidente Commissione speciale Giubileo 2025, Antonello Aurigemma, Presidente Consiglio Regionale Lazio Maria Alba Stigliano, Direttore UOC SIMT e Centro di Produzione Emocomponenti della ASL Roma 1, Maurizio Simmaco, Direttore del Dipartimento di Scienze Diagnostiche dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea e il content creator Gian Marco D’Eusebi.

L’iniziativa è frutto di una convenzione stipulata ad agosto del 2025 con l’Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO), finalizzata all’arruolamento di nuovi donatori di midollo osseo. Ognuno dei nuovi centri di reclutamento, all’interno dei tre ospedali romani, è un’organizzazione che seleziona volontari per la donazione di midollo osseo, coordina il loro inserimento nel registro dei donatori e si occupa del prelievo di campioni di sangue.

L’obiettivo principale del polo è trovare donatori compatibili per i pazienti che necessitano di un trapianto di cellule staminali ematopoietiche per malattie del sangue. L’ampliamento dei poli di reclutamento permette ai potenziali donatori una più ampia accessibilità all’iscrizione all’interno del territorio di Roma Capitale.

Donare il midollo osseo è un gesto importante, perché può guarire malattie del sangue altrimenti incurabili, come leucemie, linfomi, mieloma e talassemia, offrendo una speranza di guarigione a persone di tutte le età, a cominciare dai pazienti più piccoli. Il trapianto di midollo osseo è spesso l’unica terapia salvavita per chi è affetto da malattie ematologiche, ma diventa efficace solo se il donatore è compatibile, e la compatibilità genetica è piuttosto rara. Fondamentale, dunque, l’azione dei centri di reclutamento che con l’opera di sensibilizzazione sono in grado di aumentare il numero di donatori. Più donatori significa salvare più vite.

Il potenziale donatore di midollo osseo deve avere tra i 18 e i 35 anni, pesare più di 50 kg, essere in buona salute, esente da anomalie genetiche congenite, infezioni batteriche e/o virali rilevanti, malattie cardiovascolari rilevanti, malattie ematologiche/ oncologiche, malattie neurologiche, pregressi trapianti. Deve condurre una vita sana e non avere comportamenti a rischio.

I candidati di volta in volta arruolati nei diversi centri compilano 2 moduli di consenso ed 1 scheda anamnestica. Successivamente avviene un colloquio con il dirigente medico e – se idonei – verranno sottoposti dopo la registrazione ad un piccolo prelievo ematico, per il quale non sono previste limitazioni di cibi solidi e liquidi, finalizzato alla tipizzazione HLA e del gruppo sanguigno.

I dati saranno inseriti nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) e rimarranno disponibili sino ai 55 anni di età, in attesa di una possibile compatibilità con un paziente.

La ASL Roma 1 da agosto 2025 ha arruolato 26 donatori così suddivisi: Ospedale San Filippo Neri 18 Candidati (9 maschi e 9 femmine) e Ospedale Santo Spirito 8 Candidati (1 maschio e 7 femmine).